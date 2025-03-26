https://1prime.ru/20250326/turizm-856106778.html
Названы популярные виды туризма в Крыму
Названы популярные виды туризма в Крыму - 26.03.2025, ПРАЙМ
Названы популярные виды туризма в Крыму
В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:42+0300
2025-03-26T08:42+0300
2025-03-26T08:42+0300
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный туризм", - сказал Аксенов. По его словам, с 2022 года количество агропромышленных предприятий Крыма, которые проводят экскурсионные программы, возросло в восемь раз. "Помимо традиционных винных заводов, туристов привлекают эфиромасличные, сырные, кондитерские, пивобезалкогольные предприятия, мидийные, устричные и даже улиточные фермы. Число экскурсий на таких предприятиях увеличилось в десять раз", - сказал Аксенов.
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крым, симферополь, туризм, сергей аксенов, путешествия
КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Туризм, Сергей Аксенов, путешествия
Названы популярные виды туризма в Крыму
Аксенов: наибольшей популярностью среди туристов пользуется экотуризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный туризм", - сказал Аксенов.
По его словам, с 2022 года количество агропромышленных предприятий Крыма, которые проводят экскурсионные программы, возросло в восемь раз.
"Помимо традиционных винных заводов, туристов привлекают эфиромасличные, сырные, кондитерские, пивобезалкогольные предприятия, мидийные, устричные и даже улиточные фермы. Число экскурсий на таких предприятиях увеличилось в десять раз", - сказал Аксенов.
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