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Названы популярные виды туризма в Крыму - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Названы популярные виды туризма в Крыму
Названы популярные виды туризма в Крыму - 26.03.2025, ПРАЙМ
Названы популярные виды туризма в Крыму
В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:42+0300
2025-03-26T08:42+0300
крым
симферополь
туризм
сергей аксенов
путешествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный туризм", - сказал Аксенов. По его словам, с 2022 года количество агропромышленных предприятий Крыма, которые проводят экскурсионные программы, возросло в восемь раз. "Помимо традиционных винных заводов, туристов привлекают эфиромасличные, сырные, кондитерские, пивобезалкогольные предприятия, мидийные, устричные и даже улиточные фермы. Число экскурсий на таких предприятиях увеличилось в десять раз", - сказал Аксенов.
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крым, симферополь, туризм, сергей аксенов, путешествия
КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Туризм, Сергей Аксенов, путешествия
08:42 26.03.2025
 
Названы популярные виды туризма в Крыму

Аксенов: наибольшей популярностью среди туристов пользуется экотуризм

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. В Крыму развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Развиваются все виды туризма, особую популярность приобретают экотуризм, а также сельский и агропромышленный туризм", - сказал Аксенов.
По его словам, с 2022 года количество агропромышленных предприятий Крыма, которые проводят экскурсионные программы, возросло в восемь раз.
"Помимо традиционных винных заводов, туристов привлекают эфиромасличные, сырные, кондитерские, пивобезалкогольные предприятия, мидийные, устричные и даже улиточные фермы. Число экскурсий на таких предприятиях увеличилось в десять раз", - сказал Аксенов.
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КРЫМСИМФЕРОПОЛЬТуризмСергей Аксеновпутешествия
 
 
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