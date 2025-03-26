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Мишустин отметил рост турпотока по России в 2024 году
Мишустин отметил рост турпотока по России в 2024 году - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост турпотока по России в 2024 году
Турпоток по России по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Турпоток по России по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства. "По итогам прошлого года рост количества туристических поездок по стране еще превысил 10%. Но главное, что мы обеспечили нашим людям, нашим гражданам возможность больше путешествовать по своей стране, по России. Абсолютно уверен, что с каждым годом число тех, кто захочет лучше познакомиться с нашими регионами, будет только увеличиваться. Ну и в том числе благодаря частной инициативе... Отдельная роль здесь отводится небольшим компаниям, малому бизнесу и среднему, как в туризме, так и в других отраслях", - сказал Мишустин. Он отметил, что в результате мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году создавались современные средства размещения – отели, глэмпинги и кэмпинги – от Калининграда до Владивостока. "Выделяли федеральные средства на возведение модульных отелей, на строительство гостиниц выдавали, соответственно, льготные кредиты, что даст свыше 50 тысяч новых номеров. Ну и ждем, конечно, от инвесторов активной реализации обещанных в том числе проектов", - добавил премьер-министр. Мишустин также сообщил, что в прошлом году были разработаны планы развития для курортных территорий Северного Кавказа – Домбая и Архыза. "Их выполнение расширит возможности для комфортного отдыха зимой и летом. Ну и путешественники станут прилетать в аэропорт, который будет построен в Карачаево-Черкесской Республике", - подчеркнул премьер-министр. В начале февраля прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что туристический поток по России по итогам 2023 года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей годом ранее.
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туризм, россия, калининград, владивосток, москва, михаил мишустин, госдума, дмитрий чернышенко, путешествия
Туризм, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Владивосток, МОСКВА, Михаил Мишустин, Госдума, Дмитрий Чернышенко, путешествия
Мишустин отметил рост турпотока по России в 2024 году
Мишустин: турпоток по России по итогам 2024 года вырос на 10%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Турпоток по России по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства.
"По итогам прошлого года рост количества туристических поездок по стране еще превысил 10%. Но главное, что мы обеспечили нашим людям, нашим гражданам возможность больше путешествовать по своей стране, по России. Абсолютно уверен, что с каждым годом число тех, кто захочет лучше познакомиться с нашими регионами, будет только увеличиваться. Ну и в том числе благодаря частной инициативе... Отдельная роль здесь отводится небольшим компаниям, малому бизнесу и среднему, как в туризме, так и в других отраслях", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в результате мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году создавались современные средства размещения – отели, глэмпинги и кэмпинги – от Калининграда до Владивостока. "Выделяли федеральные средства на возведение модульных отелей, на строительство гостиниц выдавали, соответственно, льготные кредиты, что даст свыше 50 тысяч новых номеров. Ну и ждем, конечно, от инвесторов активной реализации обещанных в том числе проектов", - добавил премьер-министр.
Мишустин также сообщил, что в прошлом году были разработаны планы развития для курортных территорий Северного Кавказа – Домбая и Архыза. "Их выполнение расширит возможности для комфортного отдыха зимой и летом. Ну и путешественники станут прилетать в аэропорт, который будет построен в Карачаево-Черкесской Республике", - подчеркнул премьер-министр.
В начале февраля прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что туристический поток по России по итогам 2023 года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей годом ранее.
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