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Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 32,9 процента

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 32,9 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в РФ в январе выросла до 32,9 процента

Доля убыточных организаций в России в январе 2025 года выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 32,9%, | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:20+0300

2025-03-26T19:20+0300

2025-03-26T19:20+0300

экономика

росстат

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе 2025 года выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 32,9%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января 40,2 тысячи организаций получили прибыль в размере 4,213 триллиона рублей (на на 32,9% больше, чем годом ранее). Убыток получили 19,7 тысячи организаций на сумму 1,38 триллиона рублей (рост на 70,2% год к году). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 2,833 триллиона рублей, что на 20,1% больше значений января 2024 года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.

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росстат, россия