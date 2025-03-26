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Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ

Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ - 26.03.2025, ПРАЙМ

Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ

Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T20:00+0300

2025-03-26T20:00+0300

2025-03-26T20:00+0300

экономика

россия

минсельхоз

минеральные удобрения

удобрения

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована до почти 20 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза России продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. "Общий объем квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – около 12,3 миллиона тонн, для сложных – около 7,6 миллиона тонн", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что текущий объем квоты на вывоз минеральных удобрений по 31 мая 2025 года составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. "Решение принято с учетом безусловного приоритета внутреннего рынка и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны", - заключили в Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20250324/udobreniya-856045138.html

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россия, минсельхоз, минеральные удобрения, удобрения