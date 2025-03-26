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Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ
Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ - 26.03.2025, ПРАЙМ
Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ
Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:00+0300
2025-03-26T20:00+0300
экономика
россия
минсельхоз
минеральные удобрения
удобрения
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована до почти 20 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза России продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. "Общий объем квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – около 12,3 миллиона тонн, для сложных – около 7,6 миллиона тонн", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что текущий объем квоты на вывоз минеральных удобрений по 31 мая 2025 года составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. "Решение принято с учетом безусловного приоритета внутреннего рынка и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны", - заключили в Минэкономразвития.
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россия, минсельхоз, минеральные удобрения, удобрения
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, минеральные удобрения, удобрения
20:00 26.03.2025
 
Правподкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ

Правительственная подкомиссия поддержала продление квоты на экспорт минудобрений из РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство удобрений
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована до почти 20 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза России продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
"Общий объем квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – около 12,3 миллиона тонн, для сложных – около 7,6 миллиона тонн", - добавили в министерстве.
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Там также напомнили, что текущий объем квоты на вывоз минеральных удобрений по 31 мая 2025 года составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных.
"Решение принято с учетом безусловного приоритета внутреннего рынка и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны", - заключили в Минэкономразвития.
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхозминеральные удобренияудобрения
 
 
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