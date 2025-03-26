Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250326/ugol-856132121.html
В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении
В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении - 26.03.2025, ПРАЙМ
В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении
Кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:06+0300
2025-03-26T18:06+0300
энергетика
александр новак
россия
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. "Про цифры я бы сейчас не говорил. Мы рассматриваем вопрос как раз стимулирования вывоза в западном направлении. В восточном направлении, скажем так, возможности ограничены, а в западном там есть свободные", - прокомментировал он возможность субсидий в размере 100 миллиардов рублей на стимулирование перевозок в южные и западные порты. Ранее Минэнерго РФ сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Антикризисная программа может включать субсидии в размере 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок в южном и северо-западном направлении, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.
https://1prime.ru/20250113/ugol-854168636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, россия, уголь
Энергетика, Александр Новак, РОССИЯ, уголь
18:06 26.03.2025
 
В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении

Кабмин РФ рассматривает финансовое стимулирование вывоза угля в западном направлении

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.
"Про цифры я бы сейчас не говорил. Мы рассматриваем вопрос как раз стимулирования вывоза в западном направлении. В восточном направлении, скажем так, возможности ограничены, а в западном там есть свободные", - прокомментировал он возможность субсидий в размере 100 миллиардов рублей на стимулирование перевозок в южные и западные порты.
Ранее Минэнерго РФ сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Антикризисная программа может включать субсидии в размере 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок в южном и северо-западном направлении, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.
Отгрузка угля в вагоны - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь
13 января, 19:50
 
ЭнергетикаАлександр НовакРОССИЯуголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала