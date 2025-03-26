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В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении

В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении - 26.03.2025, ПРАЙМ

В РФ могут ввести финансовые стимулы вывоза угля в западном направлении

Кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T18:06+0300

2025-03-26T18:06+0300

2025-03-26T18:06+0300

энергетика

александр новак

россия

уголь

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассматривает возможность финансового стимулирования вывоза угля в западном направлении, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. "Про цифры я бы сейчас не говорил. Мы рассматриваем вопрос как раз стимулирования вывоза в западном направлении. В восточном направлении, скажем так, возможности ограничены, а в западном там есть свободные", - прокомментировал он возможность субсидий в размере 100 миллиардов рублей на стимулирование перевозок в южные и западные порты. Ранее Минэнерго РФ сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Антикризисная программа может включать субсидии в размере 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок в южном и северо-западном направлении, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.

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александр новак, россия, уголь