https://1prime.ru/20250326/ugol-856132237.html

В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак

В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак - 26.03.2025, ПРАЙМ

В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак

Официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но, вероятно, он будет понижен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T18:09+0300

2025-03-26T18:09+0300

2025-03-26T18:09+0300

энергетика

рф

александр новак

уголь

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но, вероятно, он будет понижен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам. "Прогноз добычи на этот год, который... у нас - 440 миллионов тонн, но я думаю, что будет корректироваться в сторону снижения... Сейчас угольная отрасль переживает достаточно сложный период: падение цен", - рассказал он. В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам прошлого выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн.

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рф, александр новак, уголь