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В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак
В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак - 26.03.2025, ПРАЙМ
В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак
Официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но, вероятно, он будет понижен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:09+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но, вероятно, он будет понижен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам. "Прогноз добычи на этот год, который... у нас - 440 миллионов тонн, но я думаю, что будет корректироваться в сторону снижения... Сейчас угольная отрасль переживает достаточно сложный период: падение цен", - рассказал он. В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам прошлого выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн.
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рф, александр новак, уголь
Энергетика, РФ, Александр Новак, уголь
В России в 2025 году могут добыть 440 млн тонн угля или ниже, заявил Новак
Новак: прогноз добычи угля в РФ на 2025 год - 440 млн тонн, но, вероятно, он будет понижен
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но, вероятно, он будет понижен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
"Прогноз добычи на этот год, который... у нас - 440 миллионов тонн, но я думаю, что будет корректироваться в сторону снижения... Сейчас угольная отрасль переживает достаточно сложный период: падение цен", - рассказал он.
В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам прошлого выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн.
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