https://1prime.ru/20250326/ugol-856135251.html

Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента

Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента

Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4% в годовом выражении - до 73,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:16+0300

2025-03-26T19:16+0300

2025-03-26T19:16+0300

энергетика

россия

росстат

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4% в годовом выражении - до 73,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за два первых месяца 2025 года увеличилась на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года и составила 56,5 миллиона тонн. Из него добыча антрацита составила 3,9 миллиона тонн (рост на 1,6% в годовом выражении), коксующегося угля - 17,4 миллиона тонн (спад на 3,6%). Прочего каменного угля добыто 35,1 миллиона тонн (рост на 9,4%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-феврале увеличилась на 8,4% в годовом выражении - до 17,3 миллиона тонн. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20250326/ugol-856132237.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, уголь