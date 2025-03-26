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Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента
Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента
Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4% в годовом выражении - до 73,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:16+0300
2025-03-26T19:16+0300
энергетика
россия
росстат
уголь
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4% в годовом выражении - до 73,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за два первых месяца 2025 года увеличилась на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года и составила 56,5 миллиона тонн. Из него добыча антрацита составила 3,9 миллиона тонн (рост на 1,6% в годовом выражении), коксующегося угля - 17,4 миллиона тонн (спад на 3,6%). Прочего каменного угля добыто 35,1 миллиона тонн (рост на 9,4%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-феврале увеличилась на 8,4% в годовом выражении - до 17,3 миллиона тонн. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.
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россия, росстат, уголь
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, уголь
19:16 26.03.2025
 
Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4 процента

Росстат: добыча угля в РФ в январе-феврале выросла на 5,4%, до 73,7 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-феврале выросла на 5,4% в годовом выражении - до 73,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
В частности, добыча каменного угля за два первых месяца 2025 года увеличилась на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года и составила 56,5 миллиона тонн. Из него добыча антрацита составила 3,9 миллиона тонн (рост на 1,6% в годовом выражении), коксующегося угля - 17,4 миллиона тонн (спад на 3,6%). Прочего каменного угля добыто 35,1 миллиона тонн (рост на 9,4%).
Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-феврале увеличилась на 8,4% в годовом выражении - до 17,3 миллиона тонн.
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.
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18:09
 
ЭнергетикаРОССИЯРосстатуголь
 
 
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