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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг новых пошлин США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг новых пошлин США - 26.03.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг новых пошлин США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно слабо снижаются на сохранении неопределенности вокруг возможных импортных пошлин США,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:43+0300

2025-03-26T14:43+0300

2025-03-26T14:43+0300

экономика

сша

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фьючерсы уолл-стрит

пошлины

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно слабо снижаются на сохранении неопределенности вокруг возможных импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02% - до 42 916 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижался на 0,11%, до 20 465,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – опускался на 0,05%, до 5 823,75 пункта. "Неопределенность в отношении пошлин (на импорт со стороны США -ред.) остается абсурдно высокой, из-за чего компаниям или потребителям чрезвычайно трудно планировать будущие действия более чем на один день, а участники рынка практически не могут оценить риски", - заявил агентству Блумберг старший стратег Pepperstone Group Ltd. Майкл Браун (Michael Brown). Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений. Газета Washington Post ранее сообщала со ссылкой на источники, что пошлины, которые США готовятся ввести 2 апреля, затронут импортные товары на триллионы долларов.

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сша, дональд трамп, рынки, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, пошлины