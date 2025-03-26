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Фондовые индексы США в основном снижаются в ожидании новых импортных пошлин

Фондовые индексы США в основном снижаются в ожидании новых импортных пошлин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются в ожидании новых импортных пошлин

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают введения новых импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:02+0300

2025-03-26T17:02+0300

2025-03-26T17:02+0300

экономика

рынки

сша

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фьючерсы уолл-стрит

пошлины

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают введения новых импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,43%, до 42 771,8 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,7%, до 18 143,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 5 564,31 пункта. Рынки находятся в ожидании введения импортных торговых пошлин в США, которое запланировано на 2 апреля. Так, ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа планирует применить "взаимные пошлины" в отношении таких государств, как Австралия, Бразилия, Канада, Китай, страны Евросоюза, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие. "Пошлины продолжат привлекать внимание, и трейдеры будут ждать любых новостей о предстоящих "взаимных" пошлинах, которые вступят в силу 2 апреля", - цитирует агентство Блумберг аналитика B. Riley Wealth Артура Хогана (Arthur Hogan). В четверг инвесторы также будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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рынки, сша, дональд трамп, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, пошлины