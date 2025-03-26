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Выпуск грузовых вагонов в РФ за 2 месяца вырос на 7%, пассажирских на 19,5%

Выпуск грузовых вагонов в РФ за 2 месяца вырос на 7%, пассажирских на 19,5% - 26.03.2025, ПРАЙМ

Выпуск грузовых вагонов в РФ за 2 месяца вырос на 7%, пассажирских на 19,5%

Производство грузовых вагонов в России за январь-февраль 2025 года увеличилось на 7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, пассажирских - на... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:24+0300

2025-03-26T19:24+0300

2025-03-26T19:24+0300

экономика

ржд

вагоны

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России за январь-февраль 2025 года увеличилось на 7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, пассажирских - на 19,5%, следует из данных Росстата. Показатели в абсолютных цифрах составили 10,8 тысячи и 159 единиц, соответственно. В феврале выпуск грузовых вагонов снизился на 1,4% в годовом выражении, пассажирских - вырос на 31,5% - до 121 единицы. Производство магистральных электровозов за два месяца составило 37 единиц (снижение на 17,8%), в том числе в феврале - 20 единиц (снижение на 31%). Выпуск магистральных тепловозов снизился в январе-феврале на 34,6% - до 34 секций, в феврале - на 27,3% - до 24 секций. Росстат сообщал, что производство грузовых вагонов в России за январь текущего года увеличилось на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 5,1 тысячи единиц, пассажирских вагонов - снизилось на 7,3% - до 38 единиц. Производство магистральных электровозов составило 17 единиц (рост на 6,3%), тепловозов - 10 единиц (снижение на 47,4%).

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ржд, вагоны