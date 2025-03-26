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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 марта - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/valyuta-856131610.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 марта - 26.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,47 копейки, до 11,5225 рубля, курс доллара повысился на 1,35 копейки, до 84,2065... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:50+0300
2025-03-26T17:50+0300
экономика
банк россии
юань
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,47 копейки, до 11,5225 рубля, курс доллара повысился на 1,35 копейки, до 84,2065 рубля, курс евро снизился на 33,8 копейки, до 92,0029 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, евро, доллар сша, курсы валют, рынки
Экономика, Банк России, юань, евро, Доллар США, Курсы валют, Рынки
17:50 26.03.2025
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 марта

Официальный курс юаня на четверг - 11,52 руб, доллара - 84,21 руб, евро - 92 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,47 копейки, до 11,5225 рубля, курс доллара повысился на 1,35 копейки, до 84,2065 рубля, курс евро снизился на 33,8 копейки, до 92,0029 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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ЭкономикаБанк РоссииюаньевроДоллар СШАКурсы валютРынки
 
 
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