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Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:08+0300
2025-03-26T09:11+0300
политика
россия
венгрия
петер сийярто
сша
переговоры
мирные переговоры
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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование украинского конфликта, а также безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Кроме того, глава МИД Венгрии отметил развитие мирных переговоров России и США, которые смогли выйти на новый этап, сделав мир более безопасным. Сийярто также напомнил, что ранее Венгрия в течение трех лет неоднократно призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250325/ukraina-856086480.html
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россия, венгрия, петер сийярто, сша, переговоры, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, США, переговоры, мирные переговоры
09:08 26.03.2025 (обновлено: 09:11 26.03.2025)
 
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине

Сийярто заявил, что отправляется в Москву для обсуждения мира на Украине и энергетики

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование украинского конфликта, а также безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией.
"В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.
Кроме того, глава МИД Венгрии отметил развитие мирных переговоров России и США, которые смогли выйти на новый этап, сделав мир более безопасным. Сийярто также напомнил, что ранее Венгрия в течение трех лет неоднократно призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах
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ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯПетер СийяртоСШАпереговорымирные переговоры
 
 
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