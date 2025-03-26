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Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине

Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ

Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:08+0300

2025-03-26T09:08+0300

2025-03-26T09:11+0300

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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование украинского конфликта, а также безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Кроме того, глава МИД Венгрии отметил развитие мирных переговоров России и США, которые смогли выйти на новый этап, сделав мир более безопасным. Сийярто также напомнил, что ранее Венгрия в течение трех лет неоднократно призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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