https://1prime.ru/20250326/vengriya-856107962.html
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине - 26.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:08+0300
2025-03-26T09:08+0300
2025-03-26T09:11+0300
политика
россия
венгрия
петер сийярто
сша
переговоры
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg
БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование украинского конфликта, а также безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Кроме того, глава МИД Венгрии отметил развитие мирных переговоров России и США, которые смогли выйти на новый этап, сделав мир более безопасным. Сийярто также напомнил, что ранее Венгрия в течение трех лет неоднократно призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250325/ukraina-856086480.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_a15e3f576d1e798b90ee18cc241d2b5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, петер сийярто, сша, переговоры, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, США, переговоры, мирные переговоры
Сийярто отправится в Москву, где обсудит мирное урегулирование по Украине
Сийярто заявил, что отправляется в Москву для обсуждения мира на Украине и энергетики
БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву. Он планирует обсудить мирное урегулирование украинского конфликта, а также безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией.
"В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.
Кроме того, глава МИД Венгрии отметил развитие мирных переговоров России и США, которые смогли выйти на новый этап, сделав мир более безопасным. Сийярто также напомнил, что ранее Венгрия в течение трех лет неоднократно призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах