Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250326/voyna-856125235.html
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:56+0300
2025-03-26T15:56+0300
политика
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази."Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — заметил он.Ранее Каллас указала, что поражение Москвы необходимо, чтобы предотвратить мировую войну. Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250326/vsu-856124658.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
15:56 26.03.2025
 
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией

Американский журналист Фази: Каллас пытается втянуть ЕВРОПУ в войну с Россией

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази.
"Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — заметил он.
Ранее Каллас указала, что поражение Москвы необходимо, чтобы предотвратить мировую войну. Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
15:36
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала