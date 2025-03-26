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"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:56+0300
2025-03-26T15:56+0300
2025-03-26T15:56+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази."Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — заметил он.Ранее Каллас указала, что поражение Москвы необходимо, чтобы предотвратить мировую войну. Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
Американский журналист Фази: Каллас пытается втянуть ЕВРОПУ в войну с Россией
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал
американский журналист Томас Фази.
"Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — заметил он.
Ранее Каллас указала, что поражение Москвы необходимо, чтобы предотвратить мировую войну. Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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