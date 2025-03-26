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"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией

"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:56+0300

2025-03-26T15:56+0300

2025-03-26T15:56+0300

политика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена втянуть Европу в войну с Россией. Об этом в социальной сети Х написал американский журналист Томас Фази."Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — заметил он.Ранее Каллас указала, что поражение Москвы необходимо, чтобы предотвратить мировую войну. Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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