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"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:36+0300
2025-03-26T15:36+0300
политика
украина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России &lt;…&gt;. Мир их совершенно не интересует", — заметил журналист.В течение последних суток Украина уже совершила несколько провокационных атак, нарушив своё соглашение о недопущении ударов по энергетическим объектам в России.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
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украина
Политика, УКРАИНА
15:36 26.03.2025
 
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева

Журналист Боуз: атаки ВСУ подтверждают, что Киев не заинтересован в мире

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — заметил журналист.
В течение последних суток Украина уже совершила несколько провокационных атак, нарушив своё соглашение о недопущении ударов по энергетическим объектам в России.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
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ПолитикаУКРАИНА
 
 
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