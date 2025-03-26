https://1prime.ru/20250326/vsu-856124658.html

"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева

"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева

Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:36+0300

2025-03-26T15:36+0300

2025-03-26T15:36+0300

политика

украина

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — заметил журналист.В течение последних суток Украина уже совершила несколько провокационных атак, нарушив своё соглашение о недопущении ударов по энергетическим объектам в России.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

https://1prime.ru/20250326/energy-856118517.html

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украина