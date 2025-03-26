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"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:36+0300
2025-03-26T15:36+0300
2025-03-26T15:36+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — заметил журналист.В течение последних суток Украина уже совершила несколько провокационных атак, нарушив своё соглашение о недопущении ударов по энергетическим объектам в России.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
https://1prime.ru/20250326/energy-856118517.html
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украина
"Мир не интересует". На Западе пришли в ужас из-за подлого шага Киева
Журналист Боуз: атаки ВСУ подтверждают, что Киев не заинтересован в мире
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Удары Вооруженных Сил Украины по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей свидетельствуют о том, что Киев не заинтересован в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
"Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — заметил журналист.
В течение последних суток Украина уже совершила несколько провокационных атак, нарушив своё соглашение о недопущении ударов по энергетическим объектам в России.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России