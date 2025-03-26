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ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/vtb-856107577.html
ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам
ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам - 26.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам
ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с господдержкой, сообщает банк. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:05+0300
2025-03-26T09:05+0300
экономика
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финансы
втб
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с господдержкой, сообщает банк. "ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой. Чтобы воспользоваться программой, клиентам потребуется внести не менее 40% от стоимости недвижимости, при этом итоговая процентная ставка для них будет на 1 процентный пункт выше по сравнению с базовыми ставками банка (за исключением программ с господдержкой, по которым ставки не меняются)", - говорится в сообщении банка. Реализуя ипотеку по двум документам, ВТБ будет применять расширенный подход к расчету показателя долговой нагрузки клиентов, отмечается в пресс-релизе. При определении дохода потенциального заемщика банк будет использовать данные статистики Росстата по месту регистрации клиента. Более того, дополнительно будет учитываться получение клиентом зарплаты или других выплат на счет в ВТБ. Дополнительными инструментами управления рисками в условиях консервативной риск-политики, рекомендованной Банком России, являются повышенные первый взнос и процентная ставка по программе. "Мы возобновляем ипотеку по двум документам, чтобы помочь клиентам быстрее решить жилищный вопрос. Понимая, что полный пакет документов не всегда доступен, мы предлагаем упрощенный вариант, соблюдая при этом баланс между доступностью ипотеки и качеством кредитного портфеля в соответствии с рекомендациями регулятора", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Кроме того, по рыночным ипотечным программам банк снизил ставки на 0,5-1 процентный пункт, а также смягчил требования к первоначальному взносу: теперь зарплатные клиенты могут оформить кредит с первым взносом от 20%, для остальных заемщиков минимальный взнос составляет 30%.
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бизнес, финансы, втб, ипотека
Экономика, Бизнес, Финансы, ВТБ, ипотека
09:05 26.03.2025
 
ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам

ВТБ возобновил процесс реализации ипотеки по двум документам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с господдержкой, сообщает банк.
"ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой. Чтобы воспользоваться программой, клиентам потребуется внести не менее 40% от стоимости недвижимости, при этом итоговая процентная ставка для них будет на 1 процентный пункт выше по сравнению с базовыми ставками банка (за исключением программ с господдержкой, по которым ставки не меняются)", - говорится в сообщении банка.
Реализуя ипотеку по двум документам, ВТБ будет применять расширенный подход к расчету показателя долговой нагрузки клиентов, отмечается в пресс-релизе. При определении дохода потенциального заемщика банк будет использовать данные статистики Росстата по месту регистрации клиента.
Более того, дополнительно будет учитываться получение клиентом зарплаты или других выплат на счет в ВТБ. Дополнительными инструментами управления рисками в условиях консервативной риск-политики, рекомендованной Банком России, являются повышенные первый взнос и процентная ставка по программе.
"Мы возобновляем ипотеку по двум документам, чтобы помочь клиентам быстрее решить жилищный вопрос. Понимая, что полный пакет документов не всегда доступен, мы предлагаем упрощенный вариант, соблюдая при этом баланс между доступностью ипотеки и качеством кредитного портфеля в соответствии с рекомендациями регулятора", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Кроме того, по рыночным ипотечным программам банк снизил ставки на 0,5-1 процентный пункт, а также смягчил требования к первоначальному взносу: теперь зарплатные клиенты могут оформить кредит с первым взносом от 20%, для остальных заемщиков минимальный взнос составляет 30%.
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