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ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам

ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам - 26.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам

ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с господдержкой, сообщает банк. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:05+0300

2025-03-26T09:05+0300

2025-03-26T09:05+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с господдержкой, сообщает банк. "ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой. Чтобы воспользоваться программой, клиентам потребуется внести не менее 40% от стоимости недвижимости, при этом итоговая процентная ставка для них будет на 1 процентный пункт выше по сравнению с базовыми ставками банка (за исключением программ с господдержкой, по которым ставки не меняются)", - говорится в сообщении банка. Реализуя ипотеку по двум документам, ВТБ будет применять расширенный подход к расчету показателя долговой нагрузки клиентов, отмечается в пресс-релизе. При определении дохода потенциального заемщика банк будет использовать данные статистики Росстата по месту регистрации клиента. Более того, дополнительно будет учитываться получение клиентом зарплаты или других выплат на счет в ВТБ. Дополнительными инструментами управления рисками в условиях консервативной риск-политики, рекомендованной Банком России, являются повышенные первый взнос и процентная ставка по программе. "Мы возобновляем ипотеку по двум документам, чтобы помочь клиентам быстрее решить жилищный вопрос. Понимая, что полный пакет документов не всегда доступен, мы предлагаем упрощенный вариант, соблюдая при этом баланс между доступностью ипотеки и качеством кредитного портфеля в соответствии с рекомендациями регулятора", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Кроме того, по рыночным ипотечным программам банк снизил ставки на 0,5-1 процентный пункт, а также смягчил требования к первоначальному взносу: теперь зарплатные клиенты могут оформить кредит с первым взносом от 20%, для остальных заемщиков минимальный взнос составляет 30%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, втб, ипотека