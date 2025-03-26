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ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин

ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ

ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин

ВВП России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:13+0300

2025-03-26T12:13+0300

2025-03-26T12:17+0300

экономика

россия

москва

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВВП России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Такой успех, в первую очередь - заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний, но и, конечно, безусловный результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ", - сказал глава кабмина.

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россия, москва, михаил мишустин, госдума