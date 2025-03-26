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ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ
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ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин
ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ
ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин
ВВП России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:13+0300
2025-03-26T12:17+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВВП России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Такой успех, в первую очередь - заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний, но и, конечно, безусловный результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ", - сказал глава кабмина.
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россия, москва, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Госдума
12:13 26.03.2025 (обновлено: 12:17 26.03.2025)
 
ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ВВП России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Такой успех, в первую очередь - заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний, но и, конечно, безусловный результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ", - сказал глава кабмина.
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАМихаил МишустинГосдума
 
 
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