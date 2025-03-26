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Шадаев связал вопрос о размедлении YouTube с выполнением требований РКН
Шадаев связал вопрос о размедлении YouTube с выполнением требований РКН - 26.03.2025, ПРАЙМ
Шадаев связал вопрос о размедлении YouTube с выполнением требований РКН
Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:12+0300
2025-03-26T18:12+0300
2025-03-26T18:26+0300
youtube
роскомнадзор
минцифры
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России."Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.
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youtube, роскомнадзор, минцифры
YouTube, Роскомнадзор, Минцифры
Шадаев связал вопрос о размедлении YouTube с выполнением требований РКН
Шадаев: размедление YouTube обсудят, когда Google выполнит требования РКН
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России.
"Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.
Песков оценил возможность возвращения Meta* и YouTube в Россию
Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.