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ЦБ 25 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,9 миллиарда рублей
ЦБ 25 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,9 миллиарда рублей - 26.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ 25 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,9 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 марта составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:32+0300
2025-03-26T10:32+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 марта составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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банк россии, рынки, финансы, минфин, юань
Экономика, Банк России, Рынки, Финансы, Минфин, юань
ЦБ 25 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,9 миллиарда рублей
ЦБ с расчетами 25 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 марта составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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