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Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже - 26.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов среды переходит к росту, следует из биржевых данных. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T11:31+0300

2025-03-26T11:31+0300

2025-03-26T11:31+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов среды переходит к росту, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск растёт на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,54 рубля. На старте торгов курс китайской валюты снижался на 3 копейки. "Вероятные санкционные послабления могут сыграть двоякую роль: с одной стороны, это приведет к увеличению российского экспорта и притока валюты в страну, с другой – к облегчению платежей за импорт. В ближайшие дни не исключаем как краткосрочного провала пары юань-рубль в районе 11, так и плавной девальвации российской валюты", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При благоприятном "геополитическом" новостном фоне до конца недели не исключаем смещение стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 рубля за юань и 80-82 рубля за доллар). Сегодня рассчитываем на умеренное укрепление рубля и постепенное смещение котировок ниже 11,5 рублей за юань", - рассказал Денис Попов из Промсвязьбанка.

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рынки, торги, мосбиржа, юань, рубль, курсы валют