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Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд

Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд - 26.03.2025, ПРАЙМ

Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд

Курс рубля в среду смог вырасти против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных торговой... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T21:38+0300

2025-03-26T21:38+0300

2025-03-26T21:38+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду смог вырасти против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,45 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 6,8 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,25 рубля. РУБЛЬ СМОГ ВЫРАСТИ Рубль днем торговался преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. Китайская валюта пыталась закрепиться на уровня 11,5 рубля, однако к закрытию сессии все же ушла ниже нее. "Отчасти на динамике курса мог сказаться фактор налогового периода, пик которого придется на 28 марта, отчасти рублевым активам могли придать сил позитивные сигналы по итогам вчерашних переговоров РФ и США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". После решения Банка России на прошлой неделе о сохранении ключевой процентной ставки на прежнем уровне внимание инвесторов вновь переключилось на геополитическую повестку и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Стоимость нефти к 21.22 мск росла на 0,8%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ По всей видимости, ввиду отсутствия опоры на геополитический фактор, инвесторы и банки пока ориентируются на "навес" валюты на площадке в пиковую фазу налогового периода марта, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". В целом же пока можно констатировать, что поддержка рублю со стороны налогового периода выражена слабо, что может указывать на активный спрос на иностранную валюту и высокие шансы на ускорение рублевого снижения в первых числах апреля, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие сессии ждем юань на уровне 11,3-11,8 рубля, доллар – в районе 83,5-85,5 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль, курсы валют