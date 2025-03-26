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Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/yuan-856137473.html
Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд
Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд - 26.03.2025, ПРАЙМ
Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд
Курс рубля в среду смог вырасти против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных торговой... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T21:38+0300
2025-03-26T21:38+0300
экономика
рынки
юань
рубль
курсы валют
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду смог вырасти против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,45 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 6,8 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,25 рубля. РУБЛЬ СМОГ ВЫРАСТИ Рубль днем торговался преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. Китайская валюта пыталась закрепиться на уровня 11,5 рубля, однако к закрытию сессии все же ушла ниже нее. "Отчасти на динамике курса мог сказаться фактор налогового периода, пик которого придется на 28 марта, отчасти рублевым активам могли придать сил позитивные сигналы по итогам вчерашних переговоров РФ и США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". После решения Банка России на прошлой неделе о сохранении ключевой процентной ставки на прежнем уровне внимание инвесторов вновь переключилось на геополитическую повестку и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Стоимость нефти к 21.22 мск росла на 0,8%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ По всей видимости, ввиду отсутствия опоры на геополитический фактор, инвесторы и банки пока ориентируются на "навес" валюты на площадке в пиковую фазу налогового периода марта, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". В целом же пока можно констатировать, что поддержка рублю со стороны налогового периода выражена слабо, что может указывать на активный спрос на иностранную валюту и высокие шансы на ускорение рублевого снижения в первых числах апреля, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие сессии ждем юань на уровне 11,3-11,8 рубля, доллар – в районе 83,5-85,5 рубля", - добавляет он.
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рынки, юань, рубль, курсы валют
Экономика, Рынки, юань, рубль, курсы валют
21:38 26.03.2025
 
Рубль вырос против юаня вторую сессию подряд

Рубль вырос против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду смог вырасти против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,45 рубля.
Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 6,8 миллиарда юаней.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,25 рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Юань снизился за сессию до 11,45 рубля
19:08
РУБЛЬ СМОГ ВЫРАСТИ
Рубль днем торговался преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. Китайская валюта пыталась закрепиться на уровня 11,5 рубля, однако к закрытию сессии все же ушла ниже нее.
"Отчасти на динамике курса мог сказаться фактор налогового периода, пик которого придется на 28 марта, отчасти рублевым активам могли придать сил позитивные сигналы по итогам вчерашних переговоров РФ и США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
После решения Банка России на прошлой неделе о сохранении ключевой процентной ставки на прежнем уровне внимание инвесторов вновь переключилось на геополитическую повестку и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Стоимость нефти к 21.22 мск росла на 0,8%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
По всей видимости, ввиду отсутствия опоры на геополитический фактор, инвесторы и банки пока ориентируются на "навес" валюты на площадке в пиковую фазу налогового периода марта, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
В целом же пока можно констатировать, что поддержка рублю со стороны налогового периода выражена слабо, что может указывать на активный спрос на иностранную валюту и высокие шансы на ускорение рублевого снижения в первых числах апреля, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие сессии ждем юань на уровне 11,3-11,8 рубля, доллар – в районе 83,5-85,5 рубля", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынкиюаньрублькурсы валют
 
 
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