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СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией

СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией - 26.03.2025, ПРАЙМ

СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией

Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:56+0300

2025-03-26T14:56+0300

2025-03-26T14:56+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. "Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что, по поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР. "Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", - добавили в СВР.

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