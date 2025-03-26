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"Европа должна финансировать". Зеленский снова потребовал денег для ВСУ
"Европа должна финансировать". Зеленский снова потребовал денег для ВСУ - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Европа должна финансировать". Зеленский снова потребовал денег для ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает средств для финансирования вооруженных сил, поэтому, по его мнению, поддержку армии обязаны обеспечивать... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:06+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает средств для финансирования вооруженных сил, поэтому, по его мнению, поддержку армии обязаны обеспечивать западные государства, особенно европейские.В интервью журналу Time он отметил, что украинские военные нуждаются в отдыхе, ротации, резервах и выплатах, что создает значительные финансовые трудности. По его словам, численность армии значительно возросла, и средств государственного бюджета недостаточно для ее содержания."Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский.Он также подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах особенно полагается на поддержку со стороны Европы.Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия на Украину рассматриваются Россией как законная цель. По его словам, западные страны вовлечены в конфликт не только через передачу вооружения, но и через подготовку украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле также отмечали, что военная поддержка Украины со стороны Запада снижает вероятность переговоров и приводит к дальнейшей эскалации.
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Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ВСУ, МИД РФ, Сергей Лавров
"Европа должна финансировать". Зеленский снова потребовал денег для ВСУ
Зеленский признал, что у Украины недостаточно средств для финансирования армии
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает средств для финансирования вооруженных сил, поэтому, по его мнению, поддержку армии обязаны обеспечивать западные государства, особенно европейские.
В интервью журналу Time он отметил, что украинские военные нуждаются в отдыхе, ротации, резервах и выплатах, что создает значительные финансовые трудности. По его словам, численность армии значительно возросла, и средств государственного бюджета недостаточно для ее содержания.
"Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах особенно полагается на поддержку со стороны Европы.
Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия на Украину рассматриваются Россией как законная цель. По его словам, западные страны вовлечены в конфликт не только через передачу вооружения, но и через подготовку украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле также отмечали, что военная поддержка Украины со стороны Запада снижает вероятность переговоров и приводит к дальнейшей эскалации.
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