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Зеленский допустил унизительный мир для Украины
Зеленский допустил унизительный мир для Украины - 26.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский допустил унизительный мир для Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ,что не верит в унизительный мир для Украины, однако не может его исключать. Об этом он заявил в беседе с... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:54+0300
2025-03-26T08:54+0300
2025-03-26T08:54+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ,что не верит в унизительный мир для Украины, однако не может его исключать. Об этом он заявил в беседе с изданием Time."Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет", - отметил политик.По словам Зеленского, такого рода решение станет предательством со стороны союзников Киева.Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что в рамках переговоров Вашингтона и Киева обсуждались возможные территориальные уступки.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский допустил унизительный мир для Украины
Зеленский назвал вынужденный мир для Украины предательством со стороны союзников
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ,что не верит в унизительный мир для Украины, однако не может его исключать. Об этом он заявил в беседе с изданием Time
.
"Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет", - отметил политик.
По словам Зеленского, такого рода решение станет предательством со стороны союзников Киева.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что в рамках переговоров Вашингтона и Киева обсуждались возможные территориальные уступки.
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