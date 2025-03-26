https://1prime.ru/20250326/zelenskiy-856107180.html

Зеленский допустил унизительный мир для Украины

Зеленский допустил унизительный мир для Украины - 26.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский допустил унизительный мир для Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ,что не верит в унизительный мир для Украины, однако не может его исключать. Об этом он заявил в беседе с... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T08:54+0300

2025-03-26T08:54+0300

2025-03-26T08:54+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ,что не верит в унизительный мир для Украины, однако не может его исключать. Об этом он заявил в беседе с изданием Time."Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет", - отметил политик.По словам Зеленского, такого рода решение станет предательством со стороны союзников Киева.Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что в рамках переговоров Вашингтона и Киева обсуждались возможные территориальные уступки.

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россия, украина, владимир зеленский