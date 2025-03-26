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Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья

Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья

В эпоху заградительных ставок по рыночной ипотеке многие считают альтернативой позабытую советскую схему с обменом жилья. Желающие смогут расширить площадь либо | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T02:02+0300

2025-03-26T02:02+0300

2025-03-26T02:02+0300

семейная ипотека

ипотека

льготная ипотека

недвижимость

бизнес

алексей кричевский

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В эпоху заградительных ставок по рыночной ипотеке многие считают альтернативой позабытую советскую схему с обменом жилья. Желающие смогут расширить площадь либо разменять ее, доплатив разницу. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".По его мнению, такую схему нельзя в полной мере возвратом во времена СССР. Она работает с момента распада государства и работает прекрасно. Это называется "альтернативная сделка" и она является вполне распространенным инструментом.“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка - либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя. Обычно работает именно второй сценарий, но случаи использования первого тоже нередки”, - поясняет эксперт.Его сложность в том, что объект должен устраивать и продавца, и покупателя, а это не так легко, поэтому в эпоху низких ставок многие предпочитали продать имеющееся жилье, чтобы отдать продавцу “живые” деньги и взять рыночную ипотеку. Просто при текущих ставках около 30% годовых она стала для многих недоступна.Однако Центробанк вряд ли будет держать ключевую ставку выше текущих значений на протяжении нескольких лет. Конечно, ждать ее снижения в апреле или июне не стоит, но ближе к концу года этот процесс может начаться. К этому времени цены на недвижимость снизятся еще на несколько процентов, став еще более интересными как для тех, кто будет покупать свою первую недвижимость, так и для покупателей по "советской" схеме, потому что там действительно кредитоваться нужно на сильно меньшую сумму и это самый простой вариант для увеличения собственной жилплощади.“Но эта самая "схема" - это точно такая же ипотека, просто не на условные 7+ миллионов, как то обычно бывает в Москве при покупке первого жилья, а на 1-4, если у заемщика уже есть собственная квартира и какой-то собственный резерв”, - указал Кричевский.Он привел пример стандартного кейса - покупка 15-миллионной квартиры из двух комнат за однушку стоимостью 10 миллионов, 1-2 миллиона собственных средств и 3-4 - кредитных. Не исключено, что в этом году число таких вариантов увеличится.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

семейная ипотека, ипотека, льготная ипотека, недвижимость, бизнес, алексей кричевский