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Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья
Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья
В эпоху заградительных ставок по рыночной ипотеке многие считают альтернативой позабытую советскую схему с обменом жилья. Желающие смогут расширить площадь либо | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T02:02+0300
2025-03-26T02:02+0300
семейная ипотека
ипотека
льготная ипотека
недвижимость
бизнес
алексей кричевский
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В эпоху заградительных ставок по рыночной ипотеке многие считают альтернативой позабытую советскую схему с обменом жилья. Желающие смогут расширить площадь либо разменять ее, доплатив разницу. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".По его мнению, такую схему нельзя в полной мере возвратом во времена СССР. Она работает с момента распада государства и работает прекрасно. Это называется "альтернативная сделка" и она является вполне распространенным инструментом.“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка - либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя. Обычно работает именно второй сценарий, но случаи использования первого тоже нередки”, - поясняет эксперт.Его сложность в том, что объект должен устраивать и продавца, и покупателя, а это не так легко, поэтому в эпоху низких ставок многие предпочитали продать имеющееся жилье, чтобы отдать продавцу “живые” деньги и взять рыночную ипотеку. Просто при текущих ставках около 30% годовых она стала для многих недоступна.Однако Центробанк вряд ли будет держать ключевую ставку выше текущих значений на протяжении нескольких лет. Конечно, ждать ее снижения в апреле или июне не стоит, но ближе к концу года этот процесс может начаться. К этому времени цены на недвижимость снизятся еще на несколько процентов, став еще более интересными как для тех, кто будет покупать свою первую недвижимость, так и для покупателей по "советской" схеме, потому что там действительно кредитоваться нужно на сильно меньшую сумму и это самый простой вариант для увеличения собственной жилплощади.“Но эта самая "схема" - это точно такая же ипотека, просто не на условные 7+ миллионов, как то обычно бывает в Москве при покупке первого жилья, а на 1-4, если у заемщика уже есть собственная квартира и какой-то собственный резерв”, - указал Кричевский.Он привел пример стандартного кейса - покупка 15-миллионной квартиры из двух комнат за однушку стоимостью 10 миллионов, 1-2 миллиона собственных средств и 3-4 - кредитных. Не исключено, что в этом году число таких вариантов увеличится.
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семейная ипотека, ипотека, льготная ипотека, недвижимость, бизнес, алексей кричевский
семейная ипотека, ипотека, льготная ипотека, Недвижимость, Бизнес, Алексей Кричевский
02:02 26.03.2025
 
Россиянам рассказали о возврате к "советскому" способу покупки жилья

Экономист Кричевский: схема с обменом жилья вновь становится популярной

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В эпоху заградительных ставок по рыночной ипотеке многие считают альтернативой позабытую советскую схему с обменом жилья. Желающие смогут расширить площадь либо разменять ее, доплатив разницу. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".
По его мнению, такую схему нельзя в полной мере возвратом во времена СССР. Она работает с момента распада государства и работает прекрасно. Это называется "альтернативная сделка" и она является вполне распространенным инструментом.
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“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка - либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя. Обычно работает именно второй сценарий, но случаи использования первого тоже нередки”, - поясняет эксперт.
Его сложность в том, что объект должен устраивать и продавца, и покупателя, а это не так легко, поэтому в эпоху низких ставок многие предпочитали продать имеющееся жилье, чтобы отдать продавцу “живые” деньги и взять рыночную ипотеку. Просто при текущих ставках около 30% годовых она стала для многих недоступна.
Однако Центробанк вряд ли будет держать ключевую ставку выше текущих значений на протяжении нескольких лет. Конечно, ждать ее снижения в апреле или июне не стоит, но ближе к концу года этот процесс может начаться. К этому времени цены на недвижимость снизятся еще на несколько процентов, став еще более интересными как для тех, кто будет покупать свою первую недвижимость, так и для покупателей по "советской" схеме, потому что там действительно кредитоваться нужно на сильно меньшую сумму и это самый простой вариант для увеличения собственной жилплощади.
“Но эта самая "схема" - это точно такая же ипотека, просто не на условные 7+ миллионов, как то обычно бывает в Москве при покупке первого жилья, а на 1-4, если у заемщика уже есть собственная квартира и какой-то собственный резерв”, - указал Кричевский.
Он привел пример стандартного кейса - покупка 15-миллионной квартиры из двух комнат за однушку стоимостью 10 миллионов, 1-2 миллиона собственных средств и 3-4 - кредитных. Не исключено, что в этом году число таких вариантов увеличится.
 
семейная ипотекаипотекальготная ипотекаНедвижимостьБизнесАлексей Кричевский
 
 
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