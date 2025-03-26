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"Росгосстрах Жизнь" наладила с ФНС информационный обмен данными
"Росгосстрах Жизнь" наладила с ФНС информационный обмен данными - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Росгосстрах Жизнь" наладила с ФНС информационный обмен данными
Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" одной из первых компаний по страхованию жизни в РФ наладила с Федеральной налоговой службой (ФНС) информационный обмен... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T07:55+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" одной из первых компаний по страхованию жизни в РФ наладила с Федеральной налоговой службой (ФНС) информационный обмен данными, ее первые клиенты оформили социальный налоговый вычет в упрощенном порядке, рассказали РИА Новости эксперты компании.
"СК "Росгосстрах Жизнь" одной из первых компаний по страхованию жизни наладила с Федеральной налоговой службой (ФНС) информационный обмен данными, необходимыми для получения социального налогового вычета. Это позволяет клиентам компании уже сейчас получить вычет за 2024 год по программам страхования жизни в упрощенном порядке и в сокращенные сроки", - сказали в компании.
По словам компании, теперь не нужно собирать большой пакет документов по расходам на страхование жизни: справки, чеки, договоры и другие документы, а также заполнять декларацию 3-НДФЛ. Страховая компания с согласия клиента направит информацию об оплаченных страховых взносах напрямую в налоговую службу.
На основании предоставленных от страховой компании данных ФНС самостоятельно сформирует сумму вычета, подлежащую возврату по итогам отчетного налогового периода. Клиент должен будет только подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налоговой службы и указать реквизиты для перечисления средств, добавили там же.
"По программам страхования жизни сроком пять лет и более клиенты, уплачивающие НДФЛ (налог на доходы физлиц – ред.), могут получить социальный налоговый вычет по расходам за оплачиваемые взносы… И мы видим, что уже первые наши клиенты воспользовались возможностью получить возврат налогов по новому процессу", - отмечает директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.
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"Росгосстрах Жизнь" наладила с ФНС информационный обмен данными
Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" наладила с ФНС информационный обмен данными
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" одной из первых компаний по страхованию жизни в РФ наладила с Федеральной налоговой службой (ФНС) информационный обмен данными, ее первые клиенты оформили социальный налоговый вычет в упрощенном порядке, рассказали РИА Новости эксперты компании.
"СК "Росгосстрах Жизнь" одной из первых компаний по страхованию жизни наладила с Федеральной налоговой службой (ФНС) информационный обмен данными, необходимыми для получения социального налогового вычета. Это позволяет клиентам компании уже сейчас получить вычет за 2024 год по программам страхования жизни в упрощенном порядке и в сокращенные сроки", - сказали в компании.
По словам компании, теперь не нужно собирать большой пакет документов по расходам на страхование жизни: справки, чеки, договоры и другие документы, а также заполнять декларацию 3-НДФЛ. Страховая компания с согласия клиента направит информацию об оплаченных страховых взносах напрямую в налоговую службу.
На основании предоставленных от страховой компании данных ФНС самостоятельно сформирует сумму вычета, подлежащую возврату по итогам отчетного налогового периода. Клиент должен будет только подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налоговой службы и указать реквизиты для перечисления средств, добавили там же.
"По программам страхования жизни сроком пять лет и более клиенты, уплачивающие НДФЛ (налог на доходы физлиц – ред.), могут получить социальный налоговый вычет по расходам за оплачиваемые взносы… И мы видим, что уже первые наши клиенты воспользовались возможностью получить возврат налогов по новому процессу", - отмечает директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.