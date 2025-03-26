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Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/zoloto-856107320.html
Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США - 26.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается в среду утром на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:01+0300
2025-03-26T09:01+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду утром на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,58 доллара, или на 0,05%, - до 3 052,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,15% - до 34,135 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 104,34 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на покупку золота со стороны держателей других валют. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) увеличивалась до 4,338% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
https://1prime.ru/20250325/zoloto-856094576.html
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рынки, торги, comex, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, Comex, золото, цены на золото
09:01 26.03.2025
 
Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду утром на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,58 доллара, или на 0,05%, - до 3 052,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,15% - до 34,135 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 104,34 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на покупку золота со стороны держателей других валют.
В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) увеличивалась до 4,338% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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