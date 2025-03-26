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Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США - 26.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снижается в среду утром на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:01+0300

2025-03-26T09:01+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду утром на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,58 доллара, или на 0,05%, - до 3 052,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,15% - до 34,135 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 104,34 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на покупку золота со стороны держателей других валют. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) увеличивалась до 4,338% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, comex, золото, цены на золото