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Цена на золото слабо снижается
Цена на золото слабо снижается - 26.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото слабо снижается
Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:27+0300
2025-03-26T18:27+0300
2025-03-26T18:27+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,21 доллара, или на 0,07%, - до 3 052,09 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 34,33 доллара за унцию. На этой неделе в четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные по ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, влияет на динамику котировок золота. Данные о состоянии экономики США учитывает в определении денежно-кредитной политики Федеральная резервная система, действия которой также влияют на драгоценный металл.
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торги, рынки, золото
Экономика, Торги, Рынки, золото
Цена на золото слабо снижается
Цена на золото слабо снижается вечером
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,21 доллара, или на 0,07%, - до 3 052,09 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 34,33 доллара за унцию.
На этой неделе в четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные по ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, влияет на динамику котировок золота. Данные о состоянии экономики США учитывает в определении денежно-кредитной политики Федеральная резервная система, действия которой также влияют на драгоценный металл.
Цена на золото снижается в среду на фоне роста доходности гособлигаций США