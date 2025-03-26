https://1prime.ru/20250326/zoloto-856132911.html

Цена на золото слабо снижается

Цена на золото слабо снижается - 26.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото слабо снижается

Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T18:27+0300

2025-03-26T18:27+0300

2025-03-26T18:27+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,21 доллара, или на 0,07%, - до 3 052,09 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 34,33 доллара за унцию. На этой неделе в четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные по ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, влияет на динамику котировок золота. Данные о состоянии экономики США учитывает в определении денежно-кредитной политики Федеральная резервная система, действия которой также влияют на драгоценный металл.

https://1prime.ru/20250326/zoloto-856107320.html

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торги, рынки, золото