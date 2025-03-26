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Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента

Россия по итогам января-февраля 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,5% по сравнению с... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T20:15+0300

2025-03-26T20:15+0300

2025-03-26T20:15+0300

экономика

росстат

золото

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В феврале 2025 года производство золота выросло на 9,1% к февралю 2024 года, а к предыдущему месяцу - на 69,1%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

https://1prime.ru/20250326/zoloto-856132911.html

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