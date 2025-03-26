https://1prime.ru/20250326/zoloto-856136418.html
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента
Россия по итогам января-февраля 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,5% по сравнению с... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:15+0300
2025-03-26T20:15+0300
2025-03-26T20:15+0300
экономика
росстат
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В феврале 2025 года производство золота выросло на 9,1% к февралю 2024 года, а к предыдущему месяцу - на 69,1%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
https://1prime.ru/20250326/zoloto-856132911.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, золото
Экономика, Росстат, золото
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5 процента
Росстат: Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 4,5%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
В феврале 2025 года производство золота выросло на 9,1% к февралю 2024 года, а к предыдущему месяцу - на 69,1%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Цена на золото слабо снижается