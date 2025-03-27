https://1prime.ru/20250327/aeroporty-856174088.html

Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России

Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России

Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:38+0300

2025-03-27T20:38+0300

2025-03-27T20:38+0300

экономика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. "Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он добавил, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.

https://1prime.ru/20250327/putin-856173854.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин