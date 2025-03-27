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Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/aeroporty-856174088.html
Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России
Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России
Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:38+0300
2025-03-27T20:38+0300
экономика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. "Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он добавил, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.
https://1prime.ru/20250327/putin-856173854.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
20:38 27.03.2025
 
Путин призвал к обновлению аэропортов Крайнего Севера России

Путин: аэропорты Крайнего Севера России нуждаются в обновлении

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
© POOL
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней.
"Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
Он добавил, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.
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