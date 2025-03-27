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Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук

Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ

Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук

Строительство АЭС в Бангладеш практически завершено, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:25+0300

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2025-03-27T11:25+0300

энергетика

россия

бангладеш

алексей оверчук

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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Строительство АЭС в Бангладеш практически завершено, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Есть большой совместный проект (России и Бангладеш - ред.) - строительство АЭС. Он фактически завершается", - заявил Оверчук журналистам по итогам своей встречи с руководителем Временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом. Он отметил, что стороны обсудили также вопросы сотрудничества в области продовольственной безопасности. "Будем тоже развивать", - отметил Оверчук. АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

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россия, бангладеш, алексей оверчук