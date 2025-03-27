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Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук
Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ
Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук
Строительство АЭС в Бангладеш практически завершено, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:25+0300
2025-03-27T11:25+0300
энергетика
россия
бангладеш
алексей оверчук
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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Строительство АЭС в Бангладеш практически завершено, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Есть большой совместный проект (России и Бангладеш - ред.) - строительство АЭС. Он фактически завершается", - заявил Оверчук журналистам по итогам своей встречи с руководителем Временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом. Он отметил, что стороны обсудили также вопросы сотрудничества в области продовольственной безопасности. "Будем тоже развивать", - отметил Оверчук. АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
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россия, бангладеш, алексей оверчук
Энергетика, РОССИЯ, Бангладеш, Алексей Оверчук
11:25 27.03.2025
 
Строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается, заявил Оверчук

Оверчук: строительство АЭС в Бангладеш фактически завершается

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Строительство АЭС в Бангладеш практически завершено, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Есть большой совместный проект (России и Бангладеш - ред.) - строительство АЭС. Он фактически завершается", - заявил Оверчук журналистам по итогам своей встречи с руководителем Временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом.
Он отметил, что стороны обсудили также вопросы сотрудничества в области продовольственной безопасности.
"Будем тоже развивать", - отметил Оверчук.
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" входит в число приоритетов "Росатома" на 2025 год, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране
24 марта, 15:42
 
ЭнергетикаРОССИЯБангладешАлексей Оверчук
 
 
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