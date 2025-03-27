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Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник

Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник - 27.03.2025, ПРАЙМ

Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник

Влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T05:45+0300

2025-03-27T05:45+0300

2025-03-27T05:45+0300

туризм

бизнес

экономика

турция

стамбул

анкара

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АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке. Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции. "Акции протеста в Турции могут оказать разнообразное влияние на цены на отдых в стране, и это влияние будет зависеть от масштабов протестов и их длительности. Если протесты не выльются в насилие и будут мирными, это может помочь сохранить стабильность цен. Туристический рынок в Турции имеет свою специфическую ценовую динамику, и операторы могут удерживать цены на определённом уровне, даже несмотря на внешние факторы, чтобы сохранить свою маржу", - сказал собеседник агентства. По его словам, у властей страны есть понимание того, что политические события могут также повлиять на имидж Турции как туристического направления. "При продолжающихся беспорядках может возникнуть значительное снижение интереса, есть понимание этого", - добавил он. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу проходят с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.

турция

стамбул

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туризм, бизнес, турция, стамбул, анкара