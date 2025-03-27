https://1prime.ru/20250327/aktsii-856143190.html
Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник
Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник - 27.03.2025, ПРАЙМ
Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник
Влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T05:45+0300
2025-03-27T05:45+0300
2025-03-27T05:45+0300
туризм
бизнес
экономика
турция
стамбул
анкара
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856143190.jpg?1743043548
АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке.
Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции.
"Акции протеста в Турции могут оказать разнообразное влияние на цены на отдых в стране, и это влияние будет зависеть от масштабов протестов и их длительности. Если протесты не выльются в насилие и будут мирными, это может помочь сохранить стабильность цен. Туристический рынок в Турции имеет свою специфическую ценовую динамику, и операторы могут удерживать цены на определённом уровне, даже несмотря на внешние факторы, чтобы сохранить свою маржу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у властей страны есть понимание того, что политические события могут также повлиять на имидж Турции как туристического направления.
"При продолжающихся беспорядках может возникнуть значительное снижение интереса, есть понимание этого", - добавил он.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу проходят с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
турция
стамбул
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, турция, стамбул, анкара
Туризм, Бизнес, Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анкара
Акции протеста в Турции могут повлиять на цены на отдых - источник
Турагенты стараются удержать цены на отдых в Турции, несмотря на протесты
АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке.
Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции.
"Акции протеста в Турции могут оказать разнообразное влияние на цены на отдых в стране, и это влияние будет зависеть от масштабов протестов и их длительности. Если протесты не выльются в насилие и будут мирными, это может помочь сохранить стабильность цен. Туристический рынок в Турции имеет свою специфическую ценовую динамику, и операторы могут удерживать цены на определённом уровне, даже несмотря на внешние факторы, чтобы сохранить свою маржу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у властей страны есть понимание того, что политические события могут также повлиять на имидж Турции как туристического направления.
"При продолжающихся беспорядках может возникнуть значительное снижение интереса, есть понимание этого", - добавил он.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу проходят с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.