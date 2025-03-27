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Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга
Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга - 27.03.2025, ПРАЙМ
Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга
Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, максимально теряя более 11%, после вчерашних сообщений об обысках и задержаниях в компании,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:12+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, максимально теряя более 11%, после вчерашних сообщений об обысках и задержаниях в компании, следует из данных Московской биржи. К 10.06 акции "Русагро" дешевеют на 9,24%, до 165,18 рубля. А на самом старте торгов они теряли более 11% стоимости. В среду основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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рынки, акции, торги, русагро
Рынки, Акции, Торги, Русагро, Экономика
Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга
Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, теряя более 11%
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, максимально теряя более 11%, после вчерашних сообщений об обысках и задержаниях в компании, следует из данных Московской биржи.
К 10.06 акции "Русагро" дешевеют на 9,24%, до 165,18 рубля. А на самом старте торгов они теряли более 11% стоимости.
В среду основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения