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Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга

Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга - 27.03.2025, ПРАЙМ

Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга

Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, максимально теряя более 11%, после вчерашних сообщений об обысках и задержаниях в компании,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:12+0300

2025-03-27T10:12+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Акции "Русагро" на старте торгов четверга продолжили снижение, максимально теряя более 11%, после вчерашних сообщений об обысках и задержаниях в компании, следует из данных Московской биржи. К 10.06 акции "Русагро" дешевеют на 9,24%, до 165,18 рубля. А на самом старте торгов они теряли более 11% стоимости. В среду основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

https://1prime.ru/20250326/rusagro-856136294.html

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рынки, акции, торги, русагро