Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/ariston-856151858.html
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию
Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:30+0300
2025-03-27T11:30+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84274/80/842748033_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_398ab11de8473c01477633d3d4f2376c.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони."Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании &lt;…&gt; Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — сказано в заявлении пресс-службы предприятия.Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу дочерней организации Ariston под управление структуры "Газпрома", куда компания была передана во временное управление в апреле 2024 года.Ariston, принадлежащий концерну Indesit Company, специализируется на производстве бытовой техники, такой как водонагреватели и вытяжки.
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856123819.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84274/80/842748033_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_68854fb407405d2d1002cd2d9eb96245.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
11:30 27.03.2025
 
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию

Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.
"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании <…> Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — сказано в заявлении пресс-службы предприятия.
Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу дочерней организации Ariston под управление структуры "Газпрома", куда компания была передана во временное управление в апреле 2024 года.
Ariston, принадлежащий концерну Indesit Company, специализируется на производстве бытовой техники, такой как водонагреватели и вытяжки.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мишустин раскрыл, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию
Вчера, 15:20
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала