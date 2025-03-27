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Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию
Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:30+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони."Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании <…> Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — сказано в заявлении пресс-службы предприятия.Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу дочерней организации Ariston под управление структуры "Газпрома", куда компания была передана во временное управление в апреле 2024 года.Ariston, принадлежащий концерну Indesit Company, специализируется на производстве бытовой техники, такой как водонагреватели и вытяжки.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию
Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил
исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.
"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании <…> Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — сказано в заявлении пресс-службы предприятия.
Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу дочерней организации Ariston под управление структуры "Газпрома", куда компания была передана во временное управление в апреле 2024 года.
Ariston, принадлежащий концерну Indesit Company, специализируется на производстве бытовой техники, такой как водонагреватели и вытяжки.
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