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Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию

Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ

Крупная западная компания анонсировала возвращение в Россию

Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:30+0300

2025-03-27T11:30+0300

2025-03-27T11:30+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Итальянская компания Ariston намерена вернуться на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони."Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании <…> Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — сказано в заявлении пресс-службы предприятия.Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу дочерней организации Ariston под управление структуры "Газпрома", куда компания была передана во временное управление в апреле 2024 года.Ariston, принадлежащий концерну Indesit Company, специализируется на производстве бытовой техники, такой как водонагреватели и вытяжки.

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россия, бизнес