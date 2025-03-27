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Возвращение Ariston в РФ станет примером для других итальянских компаний
Возвращение Ariston в РФ станет примером для других итальянских компаний - 27.03.2025, ПРАЙМ
Возвращение Ariston в РФ станет примером для других итальянских компаний
Возвращение итальянской компании Ariston в Россию - хороший позитивный знак, который не только вдохновит итальянский бизнес, по-прежнему работающий в РФ, но и... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:50+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Возвращение итальянской компании Ariston в Россию - хороший позитивный знак, который не только вдохновит итальянский бизнес, по-прежнему работающий в РФ, но и подвигнет другие итальянские компании вернуться в Россию, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Ранее сообщалось, что бизнес Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России. "Да, Ariston подтвердил, что возвратится и будет продолжать работу в России", - сказал Торрембини. "Ну, что могу сказать по этому поводу? У нас в Италии есть такое выражение: "Одна ласточка не делает весны". Но лучше одна ласточка, чем ничего", - добавил собеседник агентства. По его словам, "это очень положительная, позитивная новость". "Потому что это поможет тем итальянским фирмам, которые работали в течение всех этих тяжелых трех лет в России. И тем фирмам, которые хотят возвращаться, но пока по тем или иным причинам не могут. Возможно, это подвигнет их (поступить так - ред.)", - заметил Торрембини. Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) также сказал, что благодарит всех тех, кто сделал возвращение Ariston в Россию возможным, и, в частности, посла Италии в РФ Чечилию Пиччони, которая давно поддерживает итальянские фирмы в России. Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое. Президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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россия, италия, бизнес, gim unimpresa
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Бизнес, GIM Unimpresa
Возвращение Ariston в РФ станет примером для других итальянских компаний
GIM Unimpresa: возвращение Ariston в РФ станет примером и для других компаний
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Возвращение итальянской компании Ariston в Россию - хороший позитивный знак, который не только вдохновит итальянский бизнес, по-прежнему работающий в РФ, но и подвигнет другие итальянские компании вернуться в Россию, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Ранее сообщалось, что бизнес Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.
"Да, Ariston подтвердил, что возвратится и будет продолжать работу в России", - сказал Торрембини.
"Ну, что могу сказать по этому поводу? У нас в Италии есть такое выражение: "Одна ласточка не делает весны". Но лучше одна ласточка, чем ничего", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "это очень положительная, позитивная новость". "Потому что это поможет тем итальянским фирмам, которые работали в течение всех этих тяжелых трех лет в России. И тем фирмам, которые хотят возвращаться, но пока по тем или иным причинам не могут. Возможно, это подвигнет их (поступить так - ред.)", - заметил Торрембини.
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) также сказал, что благодарит всех тех, кто сделал возвращение Ariston в Россию возможным, и, в частности, посла Италии в РФ Чечилию Пиччони, которая давно поддерживает итальянские фирмы в России.
Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели, вытяжки и другое.
Президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Итальянская Ariston сможет продолжить развивать производство в Ленобласти