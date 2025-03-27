https://1prime.ru/20250327/arktika-856165231.html

Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ

Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ

Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:33+0300

2025-03-27T16:33+0300

2025-03-27T16:33+0300

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.

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россия, арктика, сша, кирилл дмитриев