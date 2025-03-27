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Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ
Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ
Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:33+0300
2025-03-27T16:33+0300
экономика
россия
арктика
сша
кирилл дмитриев
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.
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россия, арктика, сша, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, США, Кирилл Дмитриев
16:33 27.03.2025
 
Россия видит возможность сотрудничества с США в Арктике, заявил глава РФПИ

Дмитриев: РФ видит возможность сотрудничества с США по ряду проектов в Арктике

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.
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ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАСШАКирилл Дмитриев
 
 
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