https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html

У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин

У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин

Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:15+0300

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2025-03-27T20:17+0300

арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. "По оценке, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. При этом мы видим колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".По его словам, власти России обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий."Поддерживая меры стабильности в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250327/putin-856172747.html

арктика

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арктика, россия, владимир путин