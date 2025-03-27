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У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин
Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:15+0300
2025-03-27T20:17+0300
арктика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. "По оценке, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. При этом мы видим колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".По его словам, власти России обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий."Поддерживая меры стабильности в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250327/putin-856172747.html
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арктика, россия, владимир путин
АРКТИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
20:15 27.03.2025 (обновлено: 20:17 27.03.2025)
 
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин

Путин: у Арктики колоссальные перспективы развития

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин.
"По оценке, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. При этом мы видим колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, власти России обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий.
"Поддерживая меры стабильности в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды", - сказал Путин.
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АРКТИКАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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