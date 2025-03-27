https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин
Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:15+0300
2025-03-27T20:15+0300
2025-03-27T20:17+0300
арктика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин. "По оценке, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. При этом мы видим колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".По его словам, власти России обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий."Поддерживая меры стабильности в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250327/putin-856172747.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_528ac445c1ad0ce20474688cd640980e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин
АРКТИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин
Путин: у Арктики колоссальные перспективы развития
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Арктика имеет колоссальные перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин.
"По оценке, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. При этом мы видим колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, власти России обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий.
"Поддерживая меры стабильности в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды", - сказал Путин.
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин