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Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике

Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике

Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:35+0300

2025-03-27T20:35+0300

2025-03-27T20:35+0300

экономика

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Надо всегда опираться на мнения и запросы граждан, самих северян. Так, люди прямо говорят, например, о том, что в арктических городах и посёлках не хватает так называемой сервисной экономики, то есть объектов досуга, мест для семейного отдыха, детских развлечений, культурно-просветительских площадок. И этот сегмент нужно развивать, стимулировать инициативы предпринимателей", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

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россия, арктика, владимир путин