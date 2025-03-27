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Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике
Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике
Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:35+0300
2025-03-27T20:35+0300
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Надо всегда опираться на мнения и запросы граждан, самих северян. Так, люди прямо говорят, например, о том, что в арктических городах и посёлках не хватает так называемой сервисной экономики, то есть объектов досуга, мест для семейного отдыха, детских развлечений, культурно-просветительских площадок. И этот сегмент нужно развивать, стимулировать инициативы предпринимателей", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
20:35 27.03.2025
 
Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике

Путин: люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", это надо развивать

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Надо всегда опираться на мнения и запросы граждан, самих северян. Так, люди прямо говорят, например, о том, что в арктических городах и посёлках не хватает так называемой сервисной экономики, то есть объектов досуга, мест для семейного отдыха, детских развлечений, культурно-просветительских площадок. И этот сегмент нужно развивать, стимулировать инициативы предпринимателей", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАВладимир Путин
 
 
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