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Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук

Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ

Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук

Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:56+0300

2025-03-27T10:56+0300

2025-03-27T10:56+0300

политика

россия

армения

алексей оверчук

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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Оверчука, ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки". Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. По этой причине армянской стороне придется сделать выбор. На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно очевидно, резюмировал Оверчук.

https://1prime.ru/20250324/mid--856059997.html

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россия, армения, алексей оверчук