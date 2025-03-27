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Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:56+0300
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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Оверчука, ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки". Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. По этой причине армянской стороне придется сделать выбор. На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно очевидно, резюмировал Оверчук.
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россия, армения, алексей оверчук
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Оверчук: Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, на двух стульях не усидеть
БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Оверчука, ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки".
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
По этой причине армянской стороне придется сделать выбор. На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно очевидно, резюмировал Оверчук.
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