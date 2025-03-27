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Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук - 27.03.2025, ПРАЙМ
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:56+0300
2025-03-27T10:56+0300
политика
россия
армения
алексей оверчук
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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Оверчука, ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки". Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. По этой причине армянской стороне придется сделать выбор. На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно очевидно, резюмировал Оверчук.
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россия, армения, алексей оверчук
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук
10:56 27.03.2025
 
Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук

Оверчук: Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, на двух стульях не усидеть

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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БОАО (Китай), 27 мар - ПРАЙМ. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся. Такое мнение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Оверчука, ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки".
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
По этой причине армянской стороне придется сделать выбор. На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно очевидно, резюмировал Оверчук.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров по телефону обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы
24 марта, 16:34
 
ПолитикаРОССИЯАРМЕНИЯАлексей Оверчук
 
 
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