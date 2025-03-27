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Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей

Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей - 27.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей

Решение США ввести импортные пошлины на легковые автомобили заставит Китай расширять свой экспорт в другие страны, включая Россию - для местных покупателей это... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:09+0300

2025-03-27T12:09+0300

2025-03-27T12:09+0300

экономика

бизнес

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китай

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Решение США ввести импортные пошлины на легковые автомобили заставит Китай расширять свой экспорт в другие страны, включая Россию - для местных покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. "Введение властями США пошлин против импорта машин может обвалить их производство в Европейском союзе, автомобильная индустрия которого и без того находится в сложной ситуации. Соответственно, их выпуск в Европейском союзе пойдет вниз, потянув за собой сокращение производства различных компонентов, начиная от колес и шин и заканчивая болтиками и гаечками", - отмечает Хазанов. "То же самое будет и в КНР, но там подобного обвала не будет: китайские компании просто-напросто будут стремиться расширять экспорт в другие страны, в том числе и в Россию. Для российских покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, для отечественных предприятий - витком конкуренции с игроками из КНР", - заключает эксперт. Согласно данным Евростата, в прошлом году на американский рынок пришлась почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей. Для сравнения, доля Китая составляет всего 9%.

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бизнес, россия, сша, китай