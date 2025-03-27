https://1prime.ru/20250327/avto-856153589.html
Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей
Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей
Решение США ввести импортные пошлины на легковые автомобили заставит Китай расширять свой экспорт в другие страны, включая Россию - для местных покупателей это... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:09+0300
2025-03-27T12:09+0300
2025-03-27T12:09+0300
экономика
бизнес
россия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/07/829580755_0:325:3043:2036_1920x0_80_0_0_a8ac91bffd380d3bcd75231f3d1c3bdc.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Решение США ввести импортные пошлины на легковые автомобили заставит Китай расширять свой экспорт в другие страны, включая Россию - для местных покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. "Введение властями США пошлин против импорта машин может обвалить их производство в Европейском союзе, автомобильная индустрия которого и без того находится в сложной ситуации. Соответственно, их выпуск в Европейском союзе пойдет вниз, потянув за собой сокращение производства различных компонентов, начиная от колес и шин и заканчивая болтиками и гаечками", - отмечает Хазанов. "То же самое будет и в КНР, но там подобного обвала не будет: китайские компании просто-напросто будут стремиться расширять экспорт в другие страны, в том числе и в Россию. Для российских покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, для отечественных предприятий - витком конкуренции с игроками из КНР", - заключает эксперт. Согласно данным Евростата, в прошлом году на американский рынок пришлась почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей. Для сравнения, доля Китая составляет всего 9%.
https://1prime.ru/20250327/poshliny-856152503.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/07/829580755_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_50683e4aed3e08a67230ae3b21784845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ
Эксперт назвал преимущества введения США пошлин на импорт автомобилей
Эксперт Хазанов: пошлины США на импорт авто удешевит китайские машины в России
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Решение США ввести импортные пошлины на легковые автомобили заставит Китай расширять свой экспорт в другие страны, включая Россию - для местных покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Введение властями США пошлин против импорта машин может обвалить их производство в Европейском союзе, автомобильная индустрия которого и без того находится в сложной ситуации. Соответственно, их выпуск в Европейском союзе пойдет вниз, потянув за собой сокращение производства различных компонентов, начиная от колес и шин и заканчивая болтиками и гаечками", - отмечает Хазанов.
"То же самое будет и в КНР, но там подобного обвала не будет: китайские компании просто-напросто будут стремиться расширять экспорт в другие страны, в том числе и в Россию. Для российских покупателей это выгодно увеличением ассортимента предлагаемых им машин и снижением цен, для отечественных предприятий - витком конкуренции с игроками из КНР", - заключает эксперт.
Согласно данным Евростата, в прошлом году на американский рынок пришлась почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей. Для сравнения, доля Китая составляет всего 9%.
Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы