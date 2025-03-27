Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/avto-856157482.html
Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США
Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США
Сильнее всего от новых пошлин США на импорт автомобилей пострадают Япония и Южная Корея, а средняя стоимость ввозимых автомобилей при прямом переносе налога в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:26+0300
2025-03-27T13:26+0300
экономика
сша
дональд трамп
бизнес
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_e19bfd326c4127fb07cd2adad2a96512.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сильнее всего от новых пошлин США на импорт автомобилей пострадают Япония и Южная Корея, а средняя стоимость ввозимых автомобилей при прямом переносе налога в цены увеличится примерно на 6,7 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. Штаты в прошлом году ввезли готовых легковых автомобилей на 214,5 миллиарда долларов. При условии, что этот объем поставок сохранится, американский бюджет может получить до 53,6 миллиарда долларов в виде доходов. Самые большие пошлины должны будут заплатить импортеры автомобилей из Мексики - 12,2 миллиарда долларов. Однако для мексиканских и канадских (для них новый налог может составить до 7 миллиардов долларов) автомобилей делается исключение: тарифы будут применяться только к стоимости их компонентов, произведенных за пределами США. Таким образом, самыми пострадавшими от нововведений будут компании, ввозящие японские машины, - для них пошлина составит 10 миллиардов, а также южнокорейские - 9,3 миллиарда. Автодилеры, торгующие немецкими авто, перечислят в бюджет пошлин на 6,3 миллиарда долларов. Кроме того, значительные перечисления в бюджет должны будут сделать компании, ввозящие автомобили из Великобритании, - 2,5 миллиарда долларов, Словакии - 1,6 миллиарда, а также Италии и Швеции - по 1 миллиарду. Налог на импорт китайских автомобилей при этом окажется гораздо более скромным - 676 миллионов долларов. В результате если в текущем году, как и в прошлом, на американском рынке будет продано около 8 миллионов иностранных автомобилей, то средняя цена одной машины может вырасти примерно на 6,7 тысячи долларов. Однако стоит учитывать, что увеличатся цены и на местные автомобили: пошлины, которые Трамп вводил в первый президентский срок, привели к росту цен как на импортные, так и на местные товары. Международная торговая комиссия США установила, что в 2021 году тарифы привели к росту цен на 1,7–7,1% в десяти наиболее пострадавших секторах.
https://1prime.ru/20250327/poshliny-856152503.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_20f01d9d99ccc5b63e9a9b5557b1914e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, бизнес, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Бизнес, пошлины
13:26 27.03.2025
 
Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США

Средняя цена иностранного авто в США может вырасти на $6,7 тысяч на фоне пошлин

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сильнее всего от новых пошлин США на импорт автомобилей пострадают Япония и Южная Корея, а средняя стоимость ввозимых автомобилей при прямом переносе налога в цены увеличится примерно на 6,7 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
Штаты в прошлом году ввезли готовых легковых автомобилей на 214,5 миллиарда долларов. При условии, что этот объем поставок сохранится, американский бюджет может получить до 53,6 миллиарда долларов в виде доходов.
Самые большие пошлины должны будут заплатить импортеры автомобилей из Мексики - 12,2 миллиарда долларов. Однако для мексиканских и канадских (для них новый налог может составить до 7 миллиардов долларов) автомобилей делается исключение: тарифы будут применяться только к стоимости их компонентов, произведенных за пределами США.
Таким образом, самыми пострадавшими от нововведений будут компании, ввозящие японские машины, - для них пошлина составит 10 миллиардов, а также южнокорейские - 9,3 миллиарда. Автодилеры, торгующие немецкими авто, перечислят в бюджет пошлин на 6,3 миллиарда долларов.
Кроме того, значительные перечисления в бюджет должны будут сделать компании, ввозящие автомобили из Великобритании, - 2,5 миллиарда долларов, Словакии - 1,6 миллиарда, а также Италии и Швеции - по 1 миллиарду. Налог на импорт китайских автомобилей при этом окажется гораздо более скромным - 676 миллионов долларов.
В результате если в текущем году, как и в прошлом, на американском рынке будет продано около 8 миллионов иностранных автомобилей, то средняя цена одной машины может вырасти примерно на 6,7 тысячи долларов.
Однако стоит учитывать, что увеличатся цены и на местные автомобили: пошлины, которые Трамп вводил в первый президентский срок, привели к росту цен как на импортные, так и на местные товары. Международная торговая комиссия США установила, что в 2021 году тарифы привели к росту цен на 1,7–7,1% в десяти наиболее пострадавших секторах.
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы
11:43
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампБизнеспошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала