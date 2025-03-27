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Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США

Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США - 27.03.2025, ПРАЙМ

Подсчитано, на сколько вырастет средняя цена иностранного авто в США

Сильнее всего от новых пошлин США на импорт автомобилей пострадают Япония и Южная Корея, а средняя стоимость ввозимых автомобилей при прямом переносе налога в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:26+0300

2025-03-27T13:26+0300

2025-03-27T13:26+0300

экономика

сша

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бизнес

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сильнее всего от новых пошлин США на импорт автомобилей пострадают Япония и Южная Корея, а средняя стоимость ввозимых автомобилей при прямом переносе налога в цены увеличится примерно на 6,7 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. Штаты в прошлом году ввезли готовых легковых автомобилей на 214,5 миллиарда долларов. При условии, что этот объем поставок сохранится, американский бюджет может получить до 53,6 миллиарда долларов в виде доходов. Самые большие пошлины должны будут заплатить импортеры автомобилей из Мексики - 12,2 миллиарда долларов. Однако для мексиканских и канадских (для них новый налог может составить до 7 миллиардов долларов) автомобилей делается исключение: тарифы будут применяться только к стоимости их компонентов, произведенных за пределами США. Таким образом, самыми пострадавшими от нововведений будут компании, ввозящие японские машины, - для них пошлина составит 10 миллиардов, а также южнокорейские - 9,3 миллиарда. Автодилеры, торгующие немецкими авто, перечислят в бюджет пошлин на 6,3 миллиарда долларов. Кроме того, значительные перечисления в бюджет должны будут сделать компании, ввозящие автомобили из Великобритании, - 2,5 миллиарда долларов, Словакии - 1,6 миллиарда, а также Италии и Швеции - по 1 миллиарду. Налог на импорт китайских автомобилей при этом окажется гораздо более скромным - 676 миллионов долларов. В результате если в текущем году, как и в прошлом, на американском рынке будет продано около 8 миллионов иностранных автомобилей, то средняя цена одной машины может вырасти примерно на 6,7 тысячи долларов. Однако стоит учитывать, что увеличатся цены и на местные автомобили: пошлины, которые Трамп вводил в первый президентский срок, привели к росту цен как на импортные, так и на местные товары. Международная торговая комиссия США установила, что в 2021 году тарифы привели к росту цен на 1,7–7,1% в десяти наиболее пострадавших секторах.

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сша, дональд трамп, бизнес, пошлины