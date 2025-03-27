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Автодилеры рассказали, когда закончатся скидки на автомобили - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Автодилеры рассказали, когда закончатся скидки на автомобили
Автодилеры рассказали, когда закончатся скидки на автомобили - 27.03.2025, ПРАЙМ
Автодилеры рассказали, когда закончатся скидки на автомобили
Автодилеры и дистрибьюторы сегодня пытаются распродать автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, чтобы освободить заполненные склады; когда это произойдет, скидки... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T04:00+0300
2025-03-27T04:00+0300
бизнес
россия
москва
"автодом"
авилон
аг "авилон"
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Автодилеры и дистрибьюторы сегодня пытаются распродать автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, чтобы освободить заполненные склады; когда это произойдет, скидки закончатся, сообщили РИА Новости опрошенные автомобильные дилеры. "На складах больше, конечно, автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Это те машины, которые ранее не распродались. Конечно, сначала надо их продать, чтобы разгрузить склад. Следует понимать, что когда появятся машины 2025 года выпуска на рынке, то закончатся и скидки… Просто это будет означать, что склады разгрузились. Причинно-следственная связь именно такая", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. В свою очередь генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский отметил, что период скидок может завершиться в середине лета. Сейчас, по его словам, можно сэкономить от 300 до 500 тысяч рублей по разным моделям, а иногда скидки достигают 1 миллиона рублей. "Это связано с тем, что количество автомобилей на складах существенно больше нормативных значений, которые должны быть в нормальной ситуации, и объем автомобилей, не проданных клиентам, нужно очень оперативно сокращать", - уточнил Ольховский. Как отмечает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев, скидку в миллион рублей реально получить при покупке некоторых китайских автомобилей в кредит или лизинг при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин. При этом он называет такие случаи редкими. "В среднем цены на новые машины в первом квартале этого года стали ниже на 4% по сравнению с первым кварталом годом ранее. В дисконтной зоне сейчас все автомобили, но традиционно на машины постарше скидки больше. Основной драйвер роста скидок и поддержек - это автопроизводители, у дилеров запас прочности на дисконты исчерпался еще в прошлом году", - добавил Тюктеев.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, "автодом", авилон, аг "авилон"
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, "Автодом", Авилон, АГ "Авилон"
04:00 27.03.2025
 
Автодилеры рассказали, когда закончатся скидки на автомобили

Автодилеры и дистрибьюторы пытаются распродать автомобили 2023 и 2024 годов выпуска

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Автодилеры и дистрибьюторы сегодня пытаются распродать автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, чтобы освободить заполненные склады; когда это произойдет, скидки закончатся, сообщили РИА Новости опрошенные автомобильные дилеры.
"На складах больше, конечно, автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Это те машины, которые ранее не распродались. Конечно, сначала надо их продать, чтобы разгрузить склад. Следует понимать, что когда появятся машины 2025 года выпуска на рынке, то закончатся и скидки… Просто это будет означать, что склады разгрузились. Причинно-следственная связь именно такая", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
В свою очередь генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский отметил, что период скидок может завершиться в середине лета. Сейчас, по его словам, можно сэкономить от 300 до 500 тысяч рублей по разным моделям, а иногда скидки достигают 1 миллиона рублей.
"Это связано с тем, что количество автомобилей на складах существенно больше нормативных значений, которые должны быть в нормальной ситуации, и объем автомобилей, не проданных клиентам, нужно очень оперативно сокращать", - уточнил Ольховский.
Как отмечает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев, скидку в миллион рублей реально получить при покупке некоторых китайских автомобилей в кредит или лизинг при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин. При этом он называет такие случаи редкими.
"В среднем цены на новые машины в первом квартале этого года стали ниже на 4% по сравнению с первым кварталом годом ранее. В дисконтной зоне сейчас все автомобили, но традиционно на машины постарше скидки больше. Основной драйвер роста скидок и поддержек - это автопроизводители, у дилеров запас прочности на дисконты исчерпался еще в прошлом году", - добавил Тюктеев.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА"Автодом"АвилонАГ "Авилон"
 
 
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