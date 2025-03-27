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Батискаф с российскими туристами потерпел аварию у побережья Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Батискаф с российскими туристами потерпел аварию у побережья Хургады
Батискаф с российскими туристами потерпел аварию у побережья Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
Батискаф с российскими туристами потерпел аварию у побережья Хургады
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:11+0300
2025-03-27T14:30+0300
происшествия
хургада
египет
туризм
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены, сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде. "Двадцать седьмого марта около 10.00 на расстоянии одного километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они - российские граждане, туристы компании "Библио Глобус", - говорится в заявлении генконсульства. Отмечается, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. "По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений", - сообщается в заявлении генконсульства. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил в разговоре с РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.Позднее местная газета Youm7 сообщила, что, по предварительной информации, погибли шесть человек.
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хургада, египет, туризм
Происшествия, Хургада, ЕГИПЕТ, Туризм
14:11 27.03.2025 (обновлено: 14:30 27.03.2025)
 
Батискаф с российскими туристами потерпел аварию у побережья Хургады

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило об аварии батискафа с туристами, есть погибшие

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкХургада, Египет
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены, сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде.
"Двадцать седьмого марта около 10.00 на расстоянии одного километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они - российские граждане, туристы компании "Библио Глобус", - говорится в заявлении генконсульства.
Отмечается, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.
"По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений", - сообщается в заявлении генконсульства.
Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил в разговоре с РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
Позднее местная газета Youm7 сообщила, что, по предварительной информации, погибли шесть человек.
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