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При крушении батискафа в Египте погибли шесть человек - 27.03.2025, ПРАЙМ
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При крушении батискафа в Египте погибли шесть человек
При крушении батискафа в Египте погибли шесть человек - 27.03.2025, ПРАЙМ
При крушении батискафа в Египте погибли шесть человек
В результате крушения прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, пишет египетская газета Youm7. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:27+0300
2025-03-27T14:27+0300
происшествия
египет
туризм
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. В результате крушения прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, пишет египетская газета Youm7. Генеральное консульство России уточнило, что прогулочный батискаф, на котором были 45 туристов из РФ, потерпел аварию возле побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации диппредставительства, погибли четыре человека. Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что гражданство погибших в настоящее время устанавливается. "По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - сообщает газета.
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египет, туризм
Происшествия, ЕГИПЕТ, Туризм
14:27 27.03.2025
 
При крушении батискафа в Египте погибли шесть человек

Youm7: при крушении батискафа у побережья Хургады погибли шесть человек

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкХургада, Египет
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. В результате крушения прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, пишет египетская газета Youm7.
Генеральное консульство России уточнило, что прогулочный батискаф, на котором были 45 туристов из РФ, потерпел аварию возле побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации диппредставительства, погибли четыре человека. Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что гражданство погибших в настоящее время устанавливается.
"По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - сообщает газета.
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