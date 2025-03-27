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Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:54+0300
2025-03-27T15:54+0300
происшествия
египет
общество
хургада
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Хургаде. "Спасены 38 россиян", - сообщили в дипведомстве отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. "Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
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египет
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египет, общество , хургада
Происшествия, ЕГИПЕТ, Общество , Хургада
15:54 27.03.2025
 
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады

После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян, судьба остальных неизвестна

© Фото : Unsplash/Ali OthmanФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Unsplash/Ali Othman
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Хургаде.
"Спасены 38 россиян", - сообщили в дипведомстве отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
"Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Батискаф с российскими туристами потерпел крушение у побережья Хургады
14:11
 
ПроисшествияЕГИПЕТОбществоХургада
 
 
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