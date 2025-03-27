https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856163835.html

Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады

Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ

Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады

Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:54+0300

2025-03-27T15:54+0300

2025-03-27T15:54+0300

происшествия

египет

общество

хургада

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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Хургаде. "Спасены 38 россиян", - сообщили в дипведомстве отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. "Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.

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египет

хургада

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египет, общество , хургада