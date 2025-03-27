https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856163835.html
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады - 27.03.2025, ПРАЙМ
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:54+0300
2025-03-27T15:54+0300
2025-03-27T15:54+0300
происшествия
египет
общество
хургада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_be0276582b30b89cc001f680cbbf4ab5.jpg
КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Хургаде. "Спасены 38 россиян", - сообщили в дипведомстве отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. "Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856159830.html
египет
хургада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34999d92d9933fe4d252f3883edb5aa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, общество , хургада
Происшествия, ЕГИПЕТ, Общество , Хургада
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян, судьба остальных неизвестна
КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Об этом изданию РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Хургаде.
"Спасены 38 россиян", - сообщили в дипведомстве отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
"Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
Батискаф с российскими туристами потерпел крушение у побережья Хургады