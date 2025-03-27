https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856169052.html
Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6
Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6 - 27.03.2025, ПРАЙМ
Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6
Количество россиян, которые погибли в результате инцидента с крушением батискафа близ египетской Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:59+0300
2025-03-27T17:59+0300
2025-03-27T18:00+0300
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КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Количество россиян, которые погибли в результате инцидента с крушением батискафа близ египетской Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. По его словам, в больницы были доставлены 29 пострадавших. "Погибли шесть иностранцев - россияне", - сообщает губернатор.Он уточнил, что помимо россиян на борту подводного судна были пять египтян-членов экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.Ранее генеральное консульство России в Хургаде сообщало РИА Новости, что в результате крушении батискафа погибли пять россиян, в том числе двое несовершеннолетних. В генконсульстве заявили, что 38 россиян спасены, и отметили, что 24 человека развезены по отелям, а остальные 14 - в больницах.
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Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6
Число погибших при крушении батискафа у побережья Хургады россиян выросло до 6
КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Количество россиян, которые погибли в результате инцидента с крушением батискафа близ египетской Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.
По его словам, в больницы были доставлены 29 пострадавших. "Погибли шесть иностранцев - россияне", - сообщает губернатор.
Он уточнил, что помимо россиян на борту подводного судна были пять египтян-членов экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.
Тридцать восемь россиян спасли после крушения батискафа около Хургады
Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее генеральное консульство России в Хургаде сообщало РИА Новости, что в результате крушении батискафа погибли пять россиян, в том числе двое несовершеннолетних. В генконсульстве заявили, что 38 россиян спасены, и отметили, что 24 человека развезены по отелям, а остальные 14 - в больницах.