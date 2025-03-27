https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856169052.html

Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6

Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6 - 27.03.2025, ПРАЙМ

Число погибших при крушении батискафа близ Хургады россиян выросло до 6

Количество россиян, которые погибли в результате инцидента с крушением батискафа близ египетской Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:59+0300

2025-03-27T17:59+0300

2025-03-27T18:00+0300

происшествия

египет

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83772/17/837721727_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_9f3e4500f2fdaab22580f35843cb8990.jpg

КАИР, 27 мар - ПРАЙМ. Количество россиян, которые погибли в результате инцидента с крушением батискафа близ египетской Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. По его словам, в больницы были доставлены 29 пострадавших. "Погибли шесть иностранцев - россияне", - сообщает губернатор.Он уточнил, что помимо россиян на борту подводного судна были пять египтян-членов экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.Ранее генеральное консульство России в Хургаде сообщало РИА Новости, что в результате крушении батискафа погибли пять россиян, в том числе двое несовершеннолетних. В генконсульстве заявили, что 38 россиян спасены, и отметили, что 24 человека развезены по отелям, а остальные 14 - в больницах.

https://1prime.ru/20250327/batiskaf-856163835.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, туризм