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Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах - 27.03.2025, ПРАЙМ
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн".
Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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общество , рф, дмитрий медведев, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах
Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса преодолели часть пути по трубе на самокатах
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн".
Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.