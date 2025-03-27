Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/bojtsy-856143697.html
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах - 27.03.2025, ПРАЙМ
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
2025-03-27T06:16+0300
общество
рф
дмитрий медведев
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856143697.jpg?1743045367
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн". Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, дмитрий медведев, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
06:16 27.03.2025
 
Бойцы отряда "Т" преодолели часть пути по трубе на самокатах

Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса преодолели часть пути по трубе на самокатах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн".
Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
 
ОбществоРФДмитрий МедведевВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала