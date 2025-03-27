https://1prime.ru/20250327/chehija-856141163.html

Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура

Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура - 27.03.2025, ПРАЙМ

Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура

Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране, передает агентство... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:50+0300

2025-03-27T00:50+0300

2025-03-27T00:50+0300

общество

словакия

чехия

венгрия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856141163.jpg?1743025817

ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране, передает агентство ЧТК, со ссылкой на пресс-службу МВД. "Чешская Республика вводит с полуночи на четверг 27 марта ограничения на границе со Словакией. Грузовые перевозки на чешско-словацкой границе будут ограничены четырьмя контрольно-пропускными пунктами с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Импорт сельскохозяйственного скота из Словакии временно запрещен", - отмечается в сообщении. На прошлой неделе в Словакии были подтверждены первые случаи ящура, который угрожает крупному рогатому скоту и другим копытным животным. Случаи заболеваний животных подтверждены, по крайней мере, на четырех скотоводческих фермах. Забито может быть более 3 тысяч голов скота. По данным местных властей, инфекция могла быть занесена в страну из Венгрии, не исключено, что ветром.

словакия

чехия

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , словакия, чехия, венгрия, мвд