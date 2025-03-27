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Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура
Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура - 27.03.2025, ПРАЙМ
Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура
Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране, передает агентство... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:50+0300
2025-03-27T00:50+0300
общество
словакия
чехия
венгрия
мвд
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ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране, передает агентство ЧТК, со ссылкой на пресс-службу МВД. "Чешская Республика вводит с полуночи на четверг 27 марта ограничения на границе со Словакией. Грузовые перевозки на чешско-словацкой границе будут ограничены четырьмя контрольно-пропускными пунктами с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Импорт сельскохозяйственного скота из Словакии временно запрещен", - отмечается в сообщении. На прошлой неделе в Словакии были подтверждены первые случаи ящура, который угрожает крупному рогатому скоту и другим копытным животным. Случаи заболеваний животных подтверждены, по крайней мере, на четырех скотоводческих фермах. Забито может быть более 3 тысяч голов скота. По данным местных властей, инфекция могла быть занесена в страну из Венгрии, не исключено, что ветром.
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общество , словакия, чехия, венгрия, мвд
Общество , СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, МВД
00:50 27.03.2025
 
Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за ящура

Чехия закрывает некоторые КПП на границе со Словакией из-за вспышки ящура

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ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране, передает агентство ЧТК, со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Чешская Республика вводит с полуночи на четверг 27 марта ограничения на границе со Словакией. Грузовые перевозки на чешско-словацкой границе будут ограничены четырьмя контрольно-пропускными пунктами с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Импорт сельскохозяйственного скота из Словакии временно запрещен", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе в Словакии были подтверждены первые случаи ящура, который угрожает крупному рогатому скоту и другим копытным животным. Случаи заболеваний животных подтверждены, по крайней мере, на четырех скотоводческих фермах. Забито может быть более 3 тысяч голов скота. По данным местных властей, инфекция могла быть занесена в страну из Венгрии, не исключено, что ветром.
 
ОбществоСЛОВАКИЯЧЕХИЯВЕНГРИЯМВД
 
 
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