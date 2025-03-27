https://1prime.ru/20250327/chehija-856141652.html
В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров
В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров
Чешская торговая инспекция (ЧТИ) в 2024 году во время контрольных проверок обнаружила около 30 тысяч поддельных товаров, на 60% больше, чем годом ранее,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T02:05+0300
2025-03-27T02:05+0300
2025-03-27T02:05+0300
бизнес
экономика
финансы
nike
tommy hilfiger
guess
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856141652.jpg?1743030336
ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чешская торговая инспекция (ЧТИ) в 2024 году во время контрольных проверок обнаружила около 30 тысяч поддельных товаров, на 60% больше, чем годом ранее, сообщило Чешское радио.
"Чешская торговая инспекция в прошлом (2024 - ред.) году изъяла при проверках торговых сетей и интернет-магазинов 29991 единицу поддельных товаров, что примерно на 60% больше, чем в 2023 году. Стоимость контрафактной продукции составила 97,5 миллиона крон (около 4,2 миллиона долларов), в 2023 году этот показатель был почти втрое ниже – 36 миллионов крон (около 1,5 миллиона крон)", - говорится в сообщении.
При этом общее количество проверок со стороны ЧТИ в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилось с 803 до 714, из которых нарушения правовых норм были выявлены в 477 случаях. По результатам проверок ЧТИ наложила 409 штрафов на общую сумму 6,9 миллиона крон (около 300,1 тысячи долларов).
Больше всего подделок (14463) было зафиксировано в 2024 году в категории одежды, далее следуют игрушки и игры (8810 подделок). Чаще всего подделывают продукцию таких брендов, как Pokémon Wizards, Nike, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Guess, Adidas и Louis Vuitton.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, nike, tommy hilfiger, guess
Бизнес, Экономика, Финансы, Nike, Tommy Hilfiger, GUESS
В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров
Чешская торговая инспекция в 2024 году обнаружила 30 тысяч поддельных товаров
ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чешская торговая инспекция (ЧТИ) в 2024 году во время контрольных проверок обнаружила около 30 тысяч поддельных товаров, на 60% больше, чем годом ранее, сообщило Чешское радио.
"Чешская торговая инспекция в прошлом (2024 - ред.) году изъяла при проверках торговых сетей и интернет-магазинов 29991 единицу поддельных товаров, что примерно на 60% больше, чем в 2023 году. Стоимость контрафактной продукции составила 97,5 миллиона крон (около 4,2 миллиона долларов), в 2023 году этот показатель был почти втрое ниже – 36 миллионов крон (около 1,5 миллиона крон)", - говорится в сообщении.
При этом общее количество проверок со стороны ЧТИ в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилось с 803 до 714, из которых нарушения правовых норм были выявлены в 477 случаях. По результатам проверок ЧТИ наложила 409 штрафов на общую сумму 6,9 миллиона крон (около 300,1 тысячи долларов).
Больше всего подделок (14463) было зафиксировано в 2024 году в категории одежды, далее следуют игрушки и игры (8810 подделок). Чаще всего подделывают продукцию таких брендов, как Pokémon Wizards, Nike, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Guess, Adidas и Louis Vuitton.