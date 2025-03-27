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В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров

В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Чехии выявили 30 тысяч поддельных товаров

Чешская торговая инспекция (ЧТИ) в 2024 году во время контрольных проверок обнаружила около 30 тысяч поддельных товаров, на 60% больше, чем годом ранее,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T02:05+0300

2025-03-27T02:05+0300

2025-03-27T02:05+0300

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ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Чешская торговая инспекция (ЧТИ) в 2024 году во время контрольных проверок обнаружила около 30 тысяч поддельных товаров, на 60% больше, чем годом ранее, сообщило Чешское радио. "Чешская торговая инспекция в прошлом (2024 - ред.) году изъяла при проверках торговых сетей и интернет-магазинов 29991 единицу поддельных товаров, что примерно на 60% больше, чем в 2023 году. Стоимость контрафактной продукции составила 97,5 миллиона крон (около 4,2 миллиона долларов), в 2023 году этот показатель был почти втрое ниже – 36 миллионов крон (около 1,5 миллиона крон)", - говорится в сообщении. При этом общее количество проверок со стороны ЧТИ в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилось с 803 до 714, из которых нарушения правовых норм были выявлены в 477 случаях. По результатам проверок ЧТИ наложила 409 штрафов на общую сумму 6,9 миллиона крон (около 300,1 тысячи долларов). Больше всего подделок (14463) было зафиксировано в 2024 году в категории одежды, далее следуют игрушки и игры (8810 подделок). Чаще всего подделывают продукцию таких брендов, как Pokémon Wizards, Nike, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Guess, Adidas и Louis Vuitton.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, nike, tommy hilfiger, guess