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Чекунков раскритиковал тезис о "сырьевой зависимости" экономики России

Чекунков раскритиковал тезис о "сырьевой зависимости" экономики России - 27.03.2025, ПРАЙМ

Чекунков раскритиковал тезис о "сырьевой зависимости" экономики России

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о добычных проектах в Арктике, заявил о ничтожности тезиса о якобы "сырьевой зависимости" российской экономики. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:11+0300

2025-03-27T12:11+0300

2025-03-27T12:11+0300

экономика

россия

алексей чекунков

минвостокразвития

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о добычных проектах в Арктике, заявил о ничтожности тезиса о якобы "сырьевой зависимости" российской экономики. "О богатствах Арктики - о них можно говорить вечно, безусловно, и в этом нет ничего стыдного. Я абсолютно так открыто и даже, может быть, агрессивно хотел бы атаковать тезис о сырьевой зависимости, ресурсном придатке и прочее - так говорят люди. Во-первых, нас так в 90-е учили иностранцы говорить, чтобы самим заниматься нашими ресурсами - там СРП (соглашение о разделе продукции - ред.) были, кто знает детали, на условиях банановых республик", - сказал Чекунков на сессии "Экономика будущих поколений: развитие ресурсной базы" Международного арктического форума. Он отметил, что выдвигать эти тезисы может тот, кто ни разу в жизни не был на серьезном газодобывающем предприятии, в норильской шахте или на "Фасагро", не понимает, как добывается нефть, какой огромный экономический мультипликатор дает добыча, переработка и поставка на мировые рынки того, что им нужно. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере - жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

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россия, алексей чекунков, минвостокразвития