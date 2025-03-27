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Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он в интервью журналу "Эксперт".
По словам гендиректора "Ростеха", задача государства применительно к авиапрому — заинтересовать отечественные авиакомпании в покупке российских самолетов, а не Boeing. В случае возвращения иностранных производителей в Россию условия их работы никогда не будут прежними, отметил он.
Чемезов добавил, что SJ-100 — это "отличный самолет".
"Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он.
Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха".
"МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов.
По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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бизнес, москва, сергей чемезов, ростех, boeing, airbus
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Сергей Чемезов, Ростех, Boeing, Airbus
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Чемезов: отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он в интервью журналу "Эксперт".
По словам гендиректора "Ростеха", задача государства применительно к авиапрому — заинтересовать отечественные авиакомпании в покупке российских самолетов, а не Boeing. В случае возвращения иностранных производителей в Россию условия их работы никогда не будут прежними, отметил он.
Чемезов добавил, что SJ-100 — это "отличный самолет".
"Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он.
Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха".
"МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов.
По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.